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محافظ المنوفية يفتتح الصالة المغطاة باستاد شبين الكوم بتكلفة 11 مليون جنيه

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محافظ المنوفية يفتتح الصالة المغطاة باستاد شبين الكوم بتكلفة 11 مليون جنيه محافظ المنوفية يفتتح الصالة المغطاة باستاد شبين الكوم بتكلفة 11 مليون جنيه
افتتح محافظ المنوفية الدكتور هشام عبد الباسط، مساء الثلاثاء، يرافقه سكرتير عام المحافظة اللواء أسامة فرج ووكيل وزارة الشباب والرياضة عماد العبد الصالة المغطاة باستاد شبين الكوم التى تكلفة أعمال تجديدها 11 مليون جنيه.

كما شهد المحافظ ومرافقيه فعاليات حفل ختام الأنشطة الذى أقامته الإدارة العامة للرياضة بالصالة المغطاة باستاد شبين الكوم الرياضى، حيث تضمن الاحتفال عرض رياضى بحمام السباحة وعرض رياضى لطلبة المعاهد الأزهرية وعرض كاراتيه، ومباراة النهائى فى خماسى كرة القدم بين فريقى مركز شباب سلكا ومركز شباب شبين الكوم، كما تفقد معرض للفنون التشكيلية وأندية الفتاة والتدريب التحويلى.

وفى ختام الحفل تم تسليم الجوائز للفائزين فى الأنشطة الرياضية والأنشطة الفنية والثقافية والنشاط الدينى.

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