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بالصور.. احتفال شعبى فى شوارع كفر الشيخ بقدوم شهر رمضان

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شهدت مدينة كفر الشيخ احتفالا شعبيا كبيرا لعدد من العاملين فى المهن المختلفة باستطلاع وقدوم شهر رمضان المبارك بشارع الجيش والمرور، بعدد من شوارع مدينة كفرالشيخ.

وتجمع المئات من أهالى المدينة بشارع الجيش حول السيارات التى تحمل عددا من اللافتات المعبرة عن فرحة الأهالى بقدوم شهر رمضان المبارك، فى ظل غياب رسمى تعودت عليها المحافظة بالاحتفال كل عام بقدوم شهر رمضان، بمشاركة كل المصالح الحكومية ومجالس المدن بعرض كبير من السيارات وأصحاب الحرف.

وشاركت النساء والفتيات والشاب وكبار السن فى الاحتفال ووزعت ربات البيوت الحلوى على المشاركين، كما تم توزيع عدد كبير من الوسائد والهدايا المتعددة كما حمل عدد من الشباب الدفوف والطبول ورددوا الأغانى الدينية والابتهالات فرحة بقدوم شهر رمضان المبارك.

النقاشون يشاركون فى الاحتفال -اليوم السابع -6 -2015
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النقاشون يشاركون فى الاحتفال

جانب من الشباب المشارك -اليوم السابع -6 -2015
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جانب من الشباب المشارك

الشاب يحملون الدفوف والطبول -اليوم السابع -6 -2015
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الشاب يحملون الدفوف والطبول

الآباء يحملون الأطفال لمشاركتهم الاحتفال -اليوم السابع -6 -2015
>

الآباء يحملون الأطفال لمشاركتهم الاحتفال

جانب من السيدات المشاركات فى الاحتفال -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من السيدات المشاركات فى الاحتفال

جانب من الفتيات والشباب المشاركين -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من الفتيات والشباب المشاركين

جانب آخر من المشاركين -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب آخر من المشاركين

الأطفال تشارك أمهاتهم الاحتفال -اليوم السابع -6 -2015
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الأطفال تشارك أمهاتهم الاحتفال


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