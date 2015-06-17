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محافظ الفيوم يشهد الاحتفال برؤية هلال رمضان

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محافظ الفيوم يشهد الاحتفال برؤية هلال رمضان محافظ الفيوم يشهد الاحتفال برؤية هلال رمضان
شهد المستشار وائل مكرم محافظ الفيوم الاحتفال برؤية هلال شهر رمضان المبارك والذى نظمته مديرية الأوقاف بالتنسيق مع محافظة الفيوم بمسجد عبد الله وهبى بمدينة الفيوم، وذلك بحضور اللواء يونس الجاحر مدير أمن الفيوم واللواء خالد عبد العزيز جبرتى سكرتير عام المحافظة، واللواء محمد حمودة السكرتير العام المساعد، والدكتور عبد الناصر نسيم وكيل وزارة الأوقاف والقيادات التنفيذية والشعبية والعلماء والأئمة والدعاة من رجال الأوقاف والأزهر الشريف وحشد من المواطنين.

بدأ الاحتفال بتلاوة آيات من الذكر الحكيم، ثم ألقى وكيل وزارة الأوقاف خطبة المناسبة، والتى تحدث فيها عن الدروس والعبر المستفادة من الشهر الكريم، والحكمة من الصوم ومشروعيته، وكيفية استقبال الشهر الفضيل، والعمل على تطهير القلوب من عوائد الدنيا والحرص على مجاهدة النفس فى العبادة.

واختتم الاحتفال بابتهالات دينية عن فضل صيام شهر رمضان، والدعوة إلى العمل لبناء الوطن، وهنأ محافظ الفيوم المواطنين بحلول الشهر الكريم، داعيًا المولى عز وجل أن يكون شهر خير وبركة على الأمتين العربية والإسلامية.

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مصر 365