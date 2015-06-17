أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

عميد طب الإسكندرية: أزمة عدم اعتماد الكلية دولياً خاص بالهيئة وليس الجامعة

Google+ Print
عميد طب الإسكندرية: أزمة عدم اعتماد الكلية دولياً خاص بالهيئة وليس الجامعة عميد طب الإسكندرية: أزمة عدم اعتماد الكلية دولياً خاص بالهيئة وليس الجامعة
قال الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن كلية الطب معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد منذ عام 2011، من ضمن 7 كليات معتمدة بجامعة الإسكندرية وهى هيئة تابعة لوزارة التعليم العالى ومجلس الوزراء، مشيراً إلى ما أثاره الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعى من أزمة هو قرار هيئة أمريكية بعدم قبول أى طالب لديها فى عام 2023 إلا إذا كانت شهادته موثقة من هيئة ضمان الجودة عالميا.

وأكد عميد كلية الطب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا الاعتماد خاص بهيئة ضمان الجودة أن توثق اعترافها دولياً فى عدة جهات عالمية وليس من اختصاص الجامعات المصرية فهو قرار خاص بالهيئة وليس للجامعة دخل فيها .

وأشار إلى أن الكلية معتمدة من هيئة الاعتماد والجودة بالإضافة إلى ثلاثة برامج أخرى وهى البرنامج الماليزى والبرنامج الفرنسى الخاص بدراسة الطب باللغة الفرنسية والطب العام، مؤكداً أن هناك تفتيشا سنويا من هيئة الاعتماد وتم التجديد لكلية الطب جامعة الإسكندرية ثلاث سنوات أخرى .

يذكر أن طلاب كلية الطب أثاروا جدلاً حول البيان الذى تم نشره على الصفحة الإعلامية لديهم على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تحذير طلاب الثانوية العامة من دخول كلية الطب بسبب عم اعتماد الشهادة دولياً ولن يكون لهم مستقبل فى العمل بحلول عام 2023.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365