عميد طب الإسكندرية: أزمة عدم اعتماد الكلية دولياً خاص بالهيئة وليس الجامعة

قال الدكتور إبراهيم مخلص، عميد كلية الطب جامعة الإسكندرية، إن كلية الطب معتمدة من هيئة ضمان الجودة والاعتماد منذ عام 2011، من ضمن 7 كليات معتمدة بجامعة الإسكندرية وهى هيئة تابعة لوزارة التعليم العالى ومجلس الوزراء، مشيراً إلى ما أثاره الطلاب على مواقع التواصل الاجتماعى من أزمة هو قرار هيئة أمريكية بعدم قبول أى طالب لديها فى عام 2023 إلا إذا كانت شهادته موثقة من هيئة ضمان الجودة عالميا.

وأكد عميد كلية الطب فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن هذا الاعتماد خاص بهيئة ضمان الجودة أن توثق اعترافها دولياً فى عدة جهات عالمية وليس من اختصاص الجامعات المصرية فهو قرار خاص بالهيئة وليس للجامعة دخل فيها .

وأشار إلى أن الكلية معتمدة من هيئة الاعتماد والجودة بالإضافة إلى ثلاثة برامج أخرى وهى البرنامج الماليزى والبرنامج الفرنسى الخاص بدراسة الطب باللغة الفرنسية والطب العام، مؤكداً أن هناك تفتيشا سنويا من هيئة الاعتماد وتم التجديد لكلية الطب جامعة الإسكندرية ثلاث سنوات أخرى .

يذكر أن طلاب كلية الطب أثاروا جدلاً حول البيان الذى تم نشره على الصفحة الإعلامية لديهم على مواقع التواصل الاجتماعى بخصوص تحذير طلاب الثانوية العامة من دخول كلية الطب بسبب عم اعتماد الشهادة دولياً ولن يكون لهم مستقبل فى العمل بحلول عام 2023.