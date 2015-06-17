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القبض على مسجلين وبحيازتهما أقراص مخدرة بأسوان

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القبض على مسجلين وبحيازتهما أقراص مخدرة بأسوان القبض على مسجلين وبحيازتهما أقراص مخدرة بأسوان
ضبطت مباحث كوم أمبو أمس الثلاثاء عاطلين لهم بيانات جنائية مسجلة وبحيازتهم كمية من الأقراص المخدرة بقصد الاتجار.. تحرر لهم المحضر اللازم وجارى الإحالة للنيابة المختصة.

وكانت مأمورية ضبطية برئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية قد تمكنت من ضبط المتهم (مصطفى. ز)، 48 سنة، والسابق اتهامه فى (28) قضية. والمتهم (محمود. م)، 21 سنة، والسابق اتهامه فى (10) قضايا وبحيازتهم (130) قرصا مخدرا من أنواع مختلفة؛ تحرر بالواقعة المحضر (2820) إدارى كوم أمبو وجارى عرض المتهمين والمضبوطات على النيابة العامة للتحقيق.

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مصر 365