حبس قاتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

قررت نيابة مركز شرطة ببا جنوب بنى سويف بإشراف المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، حبس "وليد .س"، 35 سنة، عامل، ومقيم بقرية البرانقة بمركز ببا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهم بقتل شاب أخذا بالثأر منذ يومين وإصابة آخرين باستخدام سلاح نارى، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية البرانقة بمركز ببا.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد سامى توفيق، مدير شرطة النجدة، بنشوب معركة بين عائلتى أبو مليح وسيد عبد المنعم بقرية البرانقة ووقوع حالة وفاة.

واستقبلت مستشفى بنى سويف العام جثة لشخص يدعى مؤمن رجب جمعة أبو مليح، 22 سنة، مصاب بطلق نارى منذ يومين بالإضافة إلى وقوع 5 إصابات أخرى.

وانتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم أحمد عبد اللطيف، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، إلى محل الواقعة، وفرض كردون أمنى حول منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث تجدد للاشتباكات بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.