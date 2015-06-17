أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

حبس قاتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف

Google+ Print
حبس قاتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف حبس قاتل شاب فى مشاجرة بين عائلتين ببنى سويف
قررت نيابة مركز شرطة ببا جنوب بنى سويف بإشراف المستشار تامر الخطيب، المحامى العام لنيابات بنى سويف، حبس "وليد .س"، 35 سنة، عامل، ومقيم بقرية البرانقة بمركز ببا، 4 أيام على ذمة التحقيقات، والمتهم بقتل شاب أخذا بالثأر منذ يومين وإصابة آخرين باستخدام سلاح نارى، فى مشاجرة بين عائلتين بقرية البرانقة بمركز ببا.

تلقى اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، إخطارا من العميد سامى توفيق، مدير شرطة النجدة، بنشوب معركة بين عائلتى أبو مليح وسيد عبد المنعم بقرية البرانقة ووقوع حالة وفاة.

واستقبلت مستشفى بنى سويف العام جثة لشخص يدعى مؤمن رجب جمعة أبو مليح، 22 سنة، مصاب بطلق نارى منذ يومين بالإضافة إلى وقوع 5 إصابات أخرى.

وانتقلت قوات الأمن بقيادة المقدم أحمد عبد اللطيف، رئيس مباحث مركز شرطة ببا، إلى محل الواقعة، وفرض كردون أمنى حول منازل العائلتين منعا لتجدد الاشتباكات.

وتبين من التحريات الأولية أن سبب الحادث تجدد للاشتباكات بين العائلتين بسبب خلافات الجيرة ولهو الأطفال، فتم تحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365