إخلاء سبيل 4 من جماعة الإخوان الإرهابية بكفر الشيخ بكفالة 5 آلاف جنيه

قررت محكمة دسوق إخلاء سبيل 4 من جماعة الإخوان الإرهابية، بكفالة 5 آلاف جنيه، وهم كل من عماد الحكيمى ومحمد الحكيمى وأحمد محمد مصطفى ومحمد رضا فى القضية جنح دسوق 673/2015، وقضت ببراءة أحمد الشيخ سليمان فى الاستئناف فى القضية رقم 16225/2014 جنح دسوق فى التهم المنسوبة له.

وكانت قوات أمن كفر الشيخ، ألقت القبض على 4 من الإخوان بناءً على أوامر ضبط وإحضار ووجهت لهم تهم التحريض على العنف.

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