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بالفيديو - البرتغال تضرب إيطاليا في غياب رونالدو

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بالفيديو - البرتغال تضرب إيطاليا في غياب رونالدو بالفيديو - البرتغال تضرب إيطاليا في غياب رونالدو

حقق منتخب البرتغال فوزا على نظيره الإيطالي بنتيجة هدف للا شيء في مباراة ودية أقيمت في ملعب جنيف في سويسرا يوم الثلاثاء.

وشهدت المباراة غياب النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو الذي فضل فيرناندو سانتوس مدرب إراحته بعد مجهوده في المباراة السابقة في التصفيات المؤهلة ليورو 2016 وتسجيله لهاتريك أمام أرمينيا.

وواصل أنطونيو كونتي الدفع بعناصر جديدة في صفوف المنتخب مثل لاعب جنوى أندريا بيرتولاتشي ولاعب باليرمو الأرجنتيني الأصل فرانكو فازكيز.

كما استغل سانتوس مدرب البرتغال غياب رونالدو ودفع بالعديد من اللاعبين الجدد مثل مهاجم سبورتينج براجا إيدير وجناح فولفسبورج فيريرينيا.

وانتهى الشوط الأول من اللقاء سلبيا دون خطورة من الفريقين.

فيما بدأ الشوط الثاني بهجمات برتغالية أسفرت عن هدف في الدقيقة 52 للمهاجم إيدير بعد انطلاقة من ناحية اليسار من المخضرم ريكاردو كواريسما انتهت بعرضية خلف دفاع إيطاليا وضعها إيدير بيمينه في سقف المرمى.

واستمرت المباراة بعد ذلك وسط محاولات إيطاليا لإدراك التعادل دون جدوى.

شاهد هدف اللقاء الوحيد

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فيديو اليوم السابع

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