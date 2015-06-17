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إيتو يقترب من مزاملة رونالدينيو في فريق تركي

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إيتو يقترب من مزاملة رونالدينيو في فريق تركي إيتو يقترب من مزاملة رونالدينيو في فريق تركي

اقترب أنطالياسبور من التعاقد رسميا مع المهاجم الكاميروني المخضرم صامويل إيتو بحسب ما أعلنه رئيس النادي التركي جولكين جينسر.

رئيس النادي قال إنه اتفق مع صامويل إيتو ووكيل أعماله على انضمام النجم الكاميروني إلى أنطالياسبور.

وكان إيتو قد انتقل إلى سامبدوريا الإيطالي في الموسم المنصرم بعد فشل رحله مع تشيلسي. لكن الكاميروني صاحب الـ34 عاما قرر الرحيل عن الكالتشيو.

وقال رئيس النادي التركي: "سامبدوريا وعدنا بفسخ عقده مع إيتو يوم الأربعاء المقبل. بعدها سنتمم ضم المهاجم المخضرم رسميا".

وكشف الرجل نفسه عن تفاوض ناديه مع أيقونة الكرة الجميلة رونالدينيو والذي يلعب لفريق كويتارو المكسيكي حاليا ويرغب بدوره في الرحيل.

لو حدث ذلك، سيعود إيتو للعب بجوار رونالدينيو كما كان حال الثنائي في برشلونة قبل أن يرحل البرازيلي لميلان والكاميروني لإنتر ويستمر كل منهما في رحلته.

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