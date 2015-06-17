السفير الأمريكى يحضر احتفالية مركز القاهرة.. والسفارة الألمانية تهديهم "تورتة"

أهدت سكرتير أول السفارة الألمانية، مركز القاهرة لدارسات حقوق الإنسان، فى احتفاليته بمناسبة مرور 21 عامًا على تأسيسه، "تورتة"، بحضور سفراء دول هولندا والدنمارك والولايات المتحدة الأمريكية والسويد.

وأكدت شارلوتا إسبار، سفيرة السويد بالقاهرة على أهمية المركز فى العالم العربى، قائلة "فهو لا يعمل على المستوى المحلى والإقليمى فقط بل يعمل على المستوى الدولى".

وأضافت السفيرة السويدية، أن مركز القاهرة بالنسبة لها شريك فعال وحيوى، وأوضحت أنها فخورة بهذه الشراكة وأن المركز عمل جيدًا فى الفترة السابقة، مؤكدة أهمية وجود مجتمع مدنى فعال وأساسى لحقوق الإنسان، وأكدت أيضًا دور حقوق الإنسان والعمل على الخطاب الدينى، ودوره الهام فى ظل الفترة الأخيرة فى محاربة الإرهاب والتطرف.