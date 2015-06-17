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"الإصلاح الزراعى": 781 جمعية تشارك فى استصلاح "المليون فدان"

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"الإصلاح الزراعى": 781 جمعية تشارك فى استصلاح "المليون فدان" "الإصلاح الزراعى": 781 جمعية تشارك فى استصلاح "المليون فدان"
قرر الدكتور صلاح هلال، وزير الزراعة واستصلاح الأراضى، تشكيل لجنة قانونية والاستعانة بذوى الخبرة لإشهار أول شركة مساهمة للاستصلاح الأراضى تابعة للجمعية العامة للإصلاح الزراعى للمشاركة فى مشروع المليون فدان، ومساهمة أبناء الفلاحين من الإصلاح الزراعى بأسهم فى الشركة يتاح لهم العمل بها أيضا وفقا لمبدأ فصل الإدارة عن ملكية الأرض لضمان نجاح المشروع، وتطبيق أحدث نظم الزراعة ومنع تفتيت الحيازات .

وقال مجدى الشراكى، رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى، التابعة لوزارة الزراعة، فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، إن الجمعية تقدمت بدراسة جدوى إلى الدكتور صلاح هلال وزير الزراعة، لإشهار شركة مساهمة تعد أول شركة فى تاريخ الإصلاح الزراعى للقيام بأعمال استصلاح الأراضى، حيث تقدمت 19 جمعية مركزية و71 جمعية مشتركة و691 محلية على مستوى القرية للمشاركة فى استصلاح المليون فدان، التى تمثل المرحلة الأولى لمشروع الرئيس عبد الفتاح السيسى لزراعة 4 ملايين فدان جديدة وتحويلها إلى مجتمعات عمرانية زراعية صناعية متكاملة.

وأضاف رئيس الجمعية العامة للإصلاح الزراعى أنه فور صدور قرار لإشهار أول شركة مساهمة لاستصلاح الأراضى تابعة للجمعية العامة للإصلاح الزراعى ستبدأ فى استصلاح 100 ألف فدان كمرحلة أولية ضمن مشروع المليون فدان، لبناء مجتمع زراعى صناعى متكامل، وتطبيق أحدث نظم الزراعة ومنع تفتيت الحيازات والتى تمثل حاليا أبرز مشكلات الإصلاح الزراعى فى الأراضى القديمة.


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