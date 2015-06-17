موجز الصحافة المحلية.. إعدام "مكتب الإرشاد"

تناولت الصحف المحلية عددًا من الأخبار الهامة التى تشغل الرأى العام الداخلى والخارجى، كان أبرزها ما جاء فى جريدة "اليوم السابع" تحت عنوان إعدام "مكتب الإرشاد"، حيث قضت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة، اليوم الثلاثاء، برئاسة المستشار شعبان الشامى، بإعدام الرئيس الأسبق محمد مرسى، فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"الهروب من سجن وادى النطرون"، والمتهم فيها 129 متهمًا؛ على رأسهم الرئيس الأسبق وقيادات الإخوان.

وأكدت صحيفة "الأهرام"، أن المهندس إبراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء، كلف الدكتور أشرف العربى وزير التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، بالتعاون مع المجلس الوطنى للتنافسية بتكليف البروفسيور بلانت بريتشيت أستاذ الاقتصاد بجامعة هارفارد، وفريق العمل المعاون له لإعداد مؤشر لتنافسية الاقتصاد المصرى على مستويين.

وقالت صحيفة "الأخبار"، إن وزارة الصحة مجددًا حذرت من استخدام فلاتر المياه بالمنازل، حيث فجر الدكتور يسرى حسين رئيس الإدارة المركزية لشئون البيئة بالوزارة، مفاجأة أن جميع الفلاتر غير مصرح باستخدامها منزليًا، وأوضح أن مياه الشرب عندما تمر بمراحل التنقية المتعددة فى الفلتر، فإنه يقوم بتنقيتها من الأملاح والبكتيريا، ومع الوقت يصبح بحد ذاته مصدرًا للتلوث لأن البكتيريا والأملاح تتجمع به، وتتراكم خلال فترة تتراوح بين يومين وعشرة أيام من بدء استخدامه، فى حين تعلن شركات التسويق أنها تقوم بتغيير الفلاتر كل شهر، وأشار إلى أن بعض الفلاتر تضم 12 مرحلة، وفى كل منها يتم سحب الأملاح التى يكون جسم الإنسان فى أشد الحاجة لها.

وكشفت صحيفة "المصرى اليوم"، أن الدكتور ممدوح الدماطى وزير الآثار حسم الجدل المثار طوال الفترة الماضية بشأن مصير أرض مقر الحزب الوطنى المنحل بعد هدمه، بإعلان أنه يجرى حاليًا إعداد مشروع ثقافى حضارى تنموى لإقامته على الأراضى التى قال إن الوثائق الأثرية تثبت أنها ملك المتحف المصرى بالتحرير، فضلاً عن صدور قرار من مجلس الوزراء فى 27 مارس 2014 بضم الأرض للمتحف.

وأوضحت مصادر صحيفة "الشروق"، أن الدائرة التى تم اختصارها فى تقسيم الدوائر الفردية خلال الاجتماع الذى جمع وزير العدالة الانتقالية إبراهيم الهنيدى مع قسم التشريع بمجلس الدولة هى الخاصة بمركز العدوة ومغاغة فى محافظة المنيا، حيث ضم تم المركزين فى دائرة واحدة.

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