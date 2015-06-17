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مجهولون يطلقون النيران على قسم شرطة أبشواى بالفيوم.. وإصابة خفير نظامى

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مجهولون يطلقون النيران على قسم شرطة أبشواى بالفيوم.. وإصابة خفير نظامى مجهولون يطلقون النيران على قسم شرطة أبشواى بالفيوم.. وإصابة خفير نظامى
أطلق مجهولون مسلحون النيران على قسم شرطة أبشواى بمحافظة الفيوم، منذ قليل، وأصيب خفير نظامى بطلقات نارية أثناء تواجده أمام القسم، وتم نقله للمستشفى العام وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كان مستشفى الفيوم العام، استقبل "أحمد محمد محمد شعلان 58 سنة" خفير نظامى مصاب بطلقات نارية، وتبين أنه أصيب إثر قيام مجهولين بإطلاق النيران على قسم شرطة إبشواى، وتم عمل الإسعافات اللازمة له وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كما ترددت أنباء عن إطلاق النيران من قبل مجهولين على نقطتى شرطة "قارون والغرق" دون وقوع إصابات.

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مصر 365