أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

وزيرة التضامن: إقرار علاوة "يوليو" لـ9 ملايين من أصحاب المعاشات خلال أيام

Google+ Print
وزيرة التضامن: إقرار علاوة "يوليو" لـ9 ملايين من أصحاب المعاشات خلال أيام وزيرة التضامن: إقرار علاوة "يوليو" لـ9 ملايين من أصحاب المعاشات خلال أيام
عقب تردد شائعات بإلغاء علاوة يوليو لأصحاب المعاشات، أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف العلاوة فى أول يوليو المقبل لأكثر من 9 ملايين مستفيد ينتمون لأصحاب المعاشات ولا نية لإلغائها، وذلك لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة العلاوة ستحددها وزارة المالية، وستقررها خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لصرفها فى موعدها، مضيفة أنها تقدمت بـ5 مقترحات حول قيمة العلاوة لوزارة المالية .

وأوضحت غادة والى، أن تكلفة العلاوة لأصحاب المعاشات فهى تحسب على شامل المعاش، وبالتالى فى حالة كونها 10%، ستتكلف 10 مليارات جنيه، وذلك بخلاف علاوة يوليو لموظفى الدولة، والتى تقدر بـ10% على أساسى الراتب، وكانت تتكلف 3 مليارات جنيه.

- غادة والى: يجب توفير فرص عمل فى المحافظات حتى لا تكون طاردة للسكان

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

صور| ارتفاع الأسعار يثير غضب الدمايطة.. والمواطنون: الحكومة غائبة

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

مساء dmc - المهندس / محرز أبو غالي : قطاع الصيد " يتيم بدون أب " ويجب على الحكومة أن تدعمه

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

فيديو| تامر أمين: «الرئيس أسرع من الحكومة.. زي الأرنب والسلحفاة»

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى

"الوزراء": الحكومة تتحقق من صحة 19 مليون بطاقة تموينية.. وتنقية 54 مليون أخرى