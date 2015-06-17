وزيرة التضامن: إقرار علاوة "يوليو" لـ9 ملايين من أصحاب المعاشات خلال أيام

عقب تردد شائعات بإلغاء علاوة يوليو لأصحاب المعاشات، أكدت الدكتورة غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى، صرف العلاوة فى أول يوليو المقبل لأكثر من 9 ملايين مستفيد ينتمون لأصحاب المعاشات ولا نية لإلغائها، وذلك لمساعدتهم على مواجهة أعباء المعيشة .

وقالت وزيرة التضامن الاجتماعى، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن قيمة العلاوة ستحددها وزارة المالية، وستقررها الحكومة خلال الأيام المقبلة، تمهيدًا لصرفها فى موعدها، مضيفة أنها تقدمت بـ5 مقترحات حول قيمة العلاوة لوزارة المالية .

وأوضحت غادة والى، أن تكلفة العلاوة لأصحاب المعاشات فهى تحسب على شامل المعاش، وبالتالى فى حالة كونها 10%، ستتكلف 10 مليارات جنيه، وذلك بخلاف علاوة يوليو لموظفى الدولة، والتى تقدر بـ10% على أساسى الراتب، وكانت تتكلف 3 مليارات جنيه.

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