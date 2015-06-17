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دبلوماسى ماليزى: علاقاتنا بمصر تاريخية.. و10 آلاف ماليزى يدرسون بجامعاتها

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دبلوماسى ماليزى: علاقاتنا بمصر تاريخية.. و10 آلاف ماليزى يدرسون بجامعاتها دبلوماسى ماليزى: علاقاتنا بمصر تاريخية.. و10 آلاف ماليزى يدرسون بجامعاتها
أشاد نائب السفير الماليزى بالقاهرة، عدنان محمد شفيق، بالعلاقات المصرية الماليزية، مشيرًا إلى أن العلاقات بين البلدين تمتد إلى آفاق أبعد من السياسة والاقتصاد.

ووصف شفيق، فى مؤتمر صحفى عقده الثلاثاء، العلاقات بين وماليزيا بالتاريخية، وأردف: "فقد حرصت كلا البلدين على الحفاظ على علاقات وثيقة وودية"، مضيفًا أن العلاقات الثنائية فى تطور ونمو مستمر وخاصة فى مجال التعليم، حيث يدرس حوالى 10 آلاف طالب ماليزى بالجامعات والمعاهد المصرية، وهو أكبر عدد للطلاب الأجانب بمصر.

وصرح الدبلوماسى الماليزى، بأن بلاده تعمل على جذب أكبر عدد من الطلاب المصريين لاستكمال تعليمهم فى الجامعات الماليزية، وفى هذا الصدد، تقدم جامعة "UCSI" الخاصة، 20 منحة دراسية كاملة و100 منحة دراسية جزئية للطلاب المصريين المتفوقين.


>- ماليزيا تعرض منحا دراسية لطلبة الثانوية العامة

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مصر 365

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