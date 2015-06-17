"الإندبندنت": 250 ألف درهم عقوبة السب على الواتس أب بالإمارات

أصدرت الإمارات العربية قانونا اتحاديا جديدا ينظم التعامل فى الشبكة العنكبوتية بين المواطنين، ويحدد عقوبة تصل إلى 250 ألف درهم لمن يطلق الشتائم عبر الخدمة إلى جانب الترحيل فى حال كونه يحمل جنسية أجنبية حسب ما نشر موقع الصحيفة البريطانية الإندبندنت.

وأيدت المحكمة الفيدرالية العليا القانون الجديد بعد أن رفضت حكم لمحكمة ابتدائية مرتين بتغريم رجل 3 آلاف درهم بعد اتهامه بسب شخص آخر عبر خدمة الواتس آب، لكنها وافقت على تأييد الحكم بعد أن ذكر المدعى العام بأنه- الحكم- يعتبر متساهل ولا يشمل عقوبة القانون الجديد التى تطالب المواطن بدفع 250 ألف درهم.

وأظهرت المحكمة الفيدرالية دعمها للقانون الجديد يراقب جرائم العالم الإلكترونى وينظم المعاملة بين مستخدمى التطبيقات المختلفة، مشددة على أن الغرامة 250 ألف درهم والترحيل فى حال مطلق السباب لا يحمل الجنسية الاماراتية.

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