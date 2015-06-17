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مصرع شاب وإصابة سائق فى حادث تصادم بطريق إهناسيا ببنى سويف

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مصرع شاب وإصابة سائق فى حادث تصادم بطريق إهناسيا ببنى سويف مصرع شاب وإصابة سائق فى حادث تصادم بطريق إهناسيا ببنى سويف
لقى شاب مصرعه وأصيب سائق، فى حادث تصادم دراجة بخارية بسيارة أجرة ميكروباص، مساء أمس الثلاثاء، بطريق إهناسيا ببنى سويف.

كان اللواء محمد أبو طالب، مدير أمن بنى سويف، قد تلقى إخطارًا من العميد هشام فريد، مأمور مركز شرطة إهناسيا، يفيد بتلقيه إشارة من نقطة المستشفى المركزى، بوصول عشرى جمعة إبراهيم 41 سنة، سائق دراجة بخارية جثة هامدة، ومحمد جابر أحمد 32 سنة سائق، مصابًا بنزيف داخلى، إثر حادث تصادم.

وتبين من التحريات الأولية للرائد مصطفى أبو عقرب، رئيس مباحث إهناسيا، أن سبب الحادث يرجع للسرعة الزائدة من السائقين وعدم تقديرهما لخطورة المنحنى بالطريق، ما أدى لاصطدامهما ووفاة سائق الدراجة البخارية فى الحال، وإصابة سائق السيارة الأجرة بنزيف داخلى، وتم نقلهما لمستشفى إهناسيا المركزى، حيث تم إيداع جثة المتوفى بمشرحة المستشفى وتحويل سائق السيارة الأجرة لمستشفى بنى سويف العام لخطورة حالته.

تحرر المحضر اللازم وأخطرت النيابة للتحقيق.

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مصر 365