ضبط شقيقين بحوزتهما بندقية آلية وهيروين بأسوان

تمكنت مساء الثلاثاء مباحث كوم أمبو من ضبط شقيقين بحيازتهما بندقية آلية وكمية من مخدر الهروين، خلال حملة تفتيشية.

وكانت مباحث أسوان قد شنت حملة أمنية بدائرة مركز كوم أمبو تحت إشراف العميد حسين حامد، مدير إدارة البحث، وبرئاسة العميد خالد الشاذلى رئيس مباحث المديرية، وكان من نتائجها ضبط المتهم (جابر.ع) 32 سنة عاطل، والمتهم (قناوى.ع) 37 سنة عامل، وبحيازتهما سلاح آلى و(15) طلقة من نفس عيار السلاح المضبوط، وكمية من مخدر الهروين وزنت (54) جراما، وتحرر بالواقعة المحضر رقم (2758) إدارى كوم أمبو، فيما أخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.