السيطرة على حريق محدود بحجرة ملفات المرضى بمعهد الكبد القومى بالمنوفية

تمكنت قوات الحماية المدنية والإطفاء بمديرية أمن المنوفية، من السيطرة على حريق محدود نشب فى الطابق الثانى بحجرة ملفات المرضى بمعهد الكبد القومى بشبين الكوم.

وكانت غرفة العمليات بمبنى الإدارة العامة لجامعة المنوفية، برئاسة الدكتور معوض الخولى رئيس الجامعة، قد تلقت بلاغا من الأمن الداخلى لمعهد الكبد القومى يفيد بنشوب حريق محدود بحجرة ملفات المرضى.

وانتقلت على الفور سيارة إطفاء تحت إشراف العميد خالد بيبرس، مدير الحماية المدنية والإطفاء، وتمكنت من السيطرة على الحريق الذى نشب بسبب ماس كهربى وأسفر عن تلف بعض الملفات.

ومن جانبه، قال الدكتور أمجد عبد الحميد مدير مرفق الإسعاف، إنه تم إرسال 3 سيارات إسعاف لمكان الحريق لنقل أية إصابات، مؤكدا أن الحريق لم يسفر عن أية إصابات، وتحرر محضر وتولت النيابة التحقيق وقررت تكليف المعمل الجنائى بمعاينة الحريق.