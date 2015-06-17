الدفاع المدنى يسيطر على حريق بحديقة مركز طبى بالوادى الجديد

تمكنت وحدات الدفاع المدنى بالوادى الجديد من السيطرة على حريق نشب بحديقة المركز الطبى بحى الزهور التابع لمدينة الخارجة، والذى التهم مساحة من الأشجار والحشائش الكائنة خلف المركز الطبى دون خسائر فى الأرواح، حيث تمت السيطرة على الحريق قبل وصوله إلى المبنى، وتم تحرير محضر بالواقعة وتمت إحالته إلى النيابة التى تباشر التحقيق.

وكان قد ورد إخطار إلى اللواء نبيل العشرى مدير أمن الوادى الجديد، يفيد بنشوب حريق محدود بحديقة المركز الطبى بحى الزهور بمدينة الخارجة دون وقوع أية خسائر أو إصابات، وعلى الفور تم الدفع بعدد من سيارات الإطفاء التى تمكنت من السيطرة على الحريق، وتم الانتهاء من مرحلة التبريد، وتحرر محضر بالحادث وأحيل إلى النيابة العامة.