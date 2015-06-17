ضبط عاطل حول منزله إلى مزرعة مخدرات فى فايد بالإسماعيلية

تمكنت الأجهزة الأمنية بالإسماعيلية أمس الثلاثاء بالاشتراك مع مباحث مركز فايد من ضبط عاطل حول منزله إلى مزرعة مخدرات .

تلقى اللواء محمد جاد مدير المباحث الجنائية بالإسماعيلية إخطارا من الرائد أحمد عبدالله رئيس مباحث مركز فايد، يفيد بقيام النقباء هيثم الباشا ومحمد عبدالسلام وأحمد عبدالفتاح ومحمود رؤوف معاونى المباحث بضبط المدعو (ع . ن . س . س ) 34 سنة عاطل ومقيم عزبة الخفاجات قرية سرابيوم دائرة المركز داخل منزله وبحوزته 40 شجرة بانجو كبيرة الحجم قام بزراعتهم داخل حديقة منزله.

تم التحفظ على المتهم وعلى الزراعات وتحرر المحضر رقم 1534 لسنة 2015 إدارى مركز فايد.

وقرر المستشار احمد سعد وكيل نيابة فايد حبس المتهم أربعة أيام على ذمة التحقيق وإعدام الزراعات المضبوطة.

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