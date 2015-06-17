الرضاعة الطبيعية تقوى الأسنان وتحافظ على جمالها

كشفت دراسة علمية حديثة أشرف عليها باحثون أستراليون أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد عديدة للأسنان منها تقليل الانحرافات التى تصيب الأسنان.

وقال باحثون استراليون أن اللهايات يمكن أن تزيل بعض من تلك الفوائد المحتملة، حتى لو كان الأطفال يتبعون الرضاعة الطبيعية.

وقالت الدكتورة جوانا بييرو، وهى كبير استشارى طب الأطفال فى جامعة نيويورك، إن الرضاعة الطبيعية فوائدها لا تعد ولا تحصى للأم وللطفل، لافتة أن تقليل انحرافات الأسنان من أبرز فوائدها.

ولتأكيد نتائج الدراسة، قام الباحثون بقيادة كارين بيرس فى جامعة أديلايد فى أستراليا، بتتبع أكثر من 1300 طفل لمدة خمس سنوات، بما فى ذلك الأطفال الذين استمروا فى الرضاعة لمدة 3 أشهر، 1 سنة و2 سنة خلال الرضاعة الطبيعية.

وأظهرت الدراسة أن الرضاعة الطبيعية لا تسبب تجاويف فى الفم للأطفال بالمقارنة باستخدام الببرونات، ونشرت هذه النتائج على الإنترنت فى 15 يونيو فى مجلة طب الأطفال الأمريكية.