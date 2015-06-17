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ملايين السيدات المصابات ببطانة الرحم المهاجرة معرضات للإجهاض

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ملايين السيدات المصابات ببطانة الرحم المهاجرة معرضات للإجهاض ملايين السيدات المصابات ببطانة الرحم المهاجرة معرضات للإجهاض
كشفت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية عن نتائج جديدة وخطيرة بشأن السيدات المصابات ببطانة الرحم المهاجرة "endometriosis "، وهى من الأمراض الخطيرة التى تصيب سيدة واحدة من بين كل 10 نساء، حيث ينمو النسيج الداخلى المبطن للرحم وينتشر بشكل عشوائى خارج الرحم .

وأشارت الدراسة التى أشرف عليها باحثون من جامعة أبردين الإسكتلندية أن مرض بطانة الرحم المهاجرة يعرض السيدات لمخاطر صحية عديدة أبرزها: الإجهاض، مشددين على ضرورة الاعتناء بهؤلاء المريضات ومنحهن المزيد من العناية والرعاية عن قرب لحمايتهم من تلك الأضرار المحتملة.

وأضافت الدراسة التى شملت 15 ألف سيدة حامل أن السيدات المصابات ببطانة الرحم المهاجرة معرضات لمخاطر صحية كبيرة فى حالة الحمل، من أبرزها: الإجهاض والولادة المبكرة وقد يصبن بنزيف قاتل، لذا يجب رعايتهن بشكل كامل.

وأذيعت هذه النتائج خلال المؤتمر السنوى لعلم الأجنة، والذى نظمته الجمعية الأوربية للتكاثر البشرى، فى مدينة لشبونة البرتغالية فى الرابع عشر من شهر يونيو الجارى، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.

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