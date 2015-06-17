لو هتعمل تحاليل طبية.. اعرف أهم الأخطاء التى تقع فيها المعامل

تساهم نتائج التحاليل الطبية الخاطئة فى تشخيص الأمراض بصورة خاطئة مما ينعكس على حدوث مشاكل صحية ونفسية للمريض بسبب تعاطى أدوية وعلاج خاطئ .إعلان - Ads إعلان - Ads
وحول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الأخطاء الشائعة التى تقع فيها بعض معامل التحاليل والتى تؤدى إلى تشخيص الأمراض بصورة خاطئة ويمكن تقسيم الأخطاء المختبرية إلى الآتى :
1)أخطاء ما قبل التحليل PRE ANALYTICAL ERRORSمثل قراءة اسم التحليل خطا أو التعامل مع أكثر من مريض فى نفس الوقت مما يؤدى إلى تبديل العينات أو أخطاء فى كتابة اسم المريض أو سحب عينة دم متكسرة أو تخرين العينة فى حرارة خاطئة، لذلك لابد من التأكد من سلامة العينة قبل مغادرة المريض .
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2)أخطاء أثناء التحليل ANALYTICAL ERRORS بالنسبة للأخطاء أثناء التحليل فتتعلق بالشغل المعملى داخل المختبر لاستخراج الناتج .
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3)أخطاء بعد التحليل PRE ANALYTICAL ERRORSاخطاء ما بعد التحليل والتى تتعلق بكتابتها وإخراجها للمريض مثل الخطأ فى كتابة اسم المريض أو بياناته، لذلك يجب الاهتمام بتطبيق معايير الجودة فى كل خطوة من الخطوات بدءا من مقابلة المريض إلى الانتهاء من التحاليل وتسليمها له من قبل الطبيب المختص بالتحاليل مع اعطائه النصيحة المناسبة .
وحول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الأخطاء الشائعة التى تقع فيها بعض معامل التحاليل والتى تؤدى إلى تشخيص الأمراض بصورة خاطئة ويمكن تقسيم الأخطاء المختبرية إلى الآتى :
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1)أخطاء ما قبل التحليل PRE ANALYTICAL ERRORSمثل قراءة اسم التحليل خطا أو التعامل مع أكثر من مريض فى نفس الوقت مما يؤدى إلى تبديل العينات أو أخطاء فى كتابة اسم المريض أو سحب عينة دم متكسرة أو تخرين العينة فى حرارة خاطئة، لذلك لابد من التأكد من سلامة العينة قبل مغادرة المريض .
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2)أخطاء أثناء التحليل ANALYTICAL ERRORS بالنسبة للأخطاء أثناء التحليل فتتعلق بالشغل المعملى داخل المختبر لاستخراج الناتج .
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