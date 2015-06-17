لو هتعمل تحاليل طبية.. اعرف أهم الأخطاء التى تقع فيها المعامل

تساهم نتائج التحاليل الطبية الخاطئة فى تشخيص الأمراض بصورة خاطئة مما ينعكس على حدوث مشاكل صحية ونفسية للمريض بسبب تعاطى أدوية وعلاج خاطئ .

وحول ذلك يقول الدكتور سامح عبد الحميد مدرس مساعد الباثولوجيا الإكلينيكية بجامعة الأزهر، إن هناك بعض الأخطاء الشائعة التى تقع فيها بعض معامل التحاليل والتى تؤدى إلى تشخيص الأمراض بصورة خاطئة ويمكن تقسيم الأخطاء المختبرية إلى الآتى :

>

1)أخطاء ما قبل التحليل PRE ANALYTICAL ERRORS

>

2)أخطاء أثناء التحليل ANALYTICAL ERRORS

>

3)أخطاء بعد التحليل PRE ANALYTICAL ERRORS

>

مثل قراءة اسم التحليل خطا أو التعامل مع أكثر من مريض فى نفس الوقت مما يؤدى إلى تبديل العينات أو أخطاء فى كتابة اسم المريض أو سحب عينة دم متكسرة أو تخرين العينة فى حرارة خاطئة، لذلك لابد من التأكد من سلامة العينة قبل مغادرة المريض .بالنسبة للأخطاء أثناء التحليل فتتعلق بالشغل المعملى داخل المختبر لاستخراج الناتج .اخطاء ما بعد التحليل والتى تتعلق بكتابتها وإخراجها للمريض مثل الخطأ فى كتابة اسم المريض أو بياناته، لذلك يجب الاهتمام بتطبيق معايير الجودة فى كل خطوة من الخطوات بدءا من مقابلة المريض إلى الانتهاء من التحاليل وتسليمها له من قبل الطبيب المختص بالتحاليل مع اعطائه النصيحة المناسبة .