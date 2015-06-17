ديلى ميل: الصيف أفضل الفصول للحمل لنشاط الحيوانات المنوية خلاله

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها مؤخراً صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، وفقاً لدراسة بريطانية حديثة أشرف عليها باحثون من جامعة بارما الإيطالية، حيث أشارت أن خصوبة الرجال وقدراتهم الإنجابية تصل إلى أعلى مستوياتها خلال فصل الصيف، وخاصة فى شهرى يوليو وأغسطس.

وأكدت الدراسة أن الصيف يعد هو الوقت الأمثل للرجال الذين يرغبون فى تحقيق حلم الإنجاب، وفسر الباحثون ذك مشيرين أن الحيوانات المنوية تكون فى أفضل حالاتها وتصبح أكثر نشاطاً خلال شهرى يوليو وأغسطس، وكما تتعزز حركتها وتتحسن قدرتها على قطع الرحلة الطويلة إلى البويضة مروراً بعنق الرحم حتى تصل إلى قناة فالوب، والذى يحدث فيها التخصيب.

وتابع الباحثون أن هرمونات الجسم المختلفة وخاصة هرمون التستوستيرون تزداد مستوياته بشكل ملحوظ خلال فصل الصيف، وهو ما يساهم فى تعزيز خصوبة الرجال، وذلك حسب الدراسة التى شملت 5188 رجلاً.

وعلى الرغم من أن أعداد الحيوانات المنوية تزداد أكثر خلال فصل الشتاء، إلا أن حركتها تكون أضعف، وهو ما ساهم نظرياً فى جعل الصيف هو الفرصة الأفضل للرجال الذين يرغبون فى تحقيق حلم الأبوة.

نشرت هذه النتائج بالمجلة الطبية "Chronobiology International"، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر يونيو الجارى.