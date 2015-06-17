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الذكور يرثون العيوب الوراثية من أمهاتهم أكثر من الإناث

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الذكور يرثون العيوب الوراثية من أمهاتهم أكثر من الإناث الذكور يرثون العيوب الوراثية من أمهاتهم أكثر من الإناث
نتائج جديدة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، جاءت نتائجها مؤخرا عبر صحيفة “the Telegraph”، البريطانية، حيث أفادت أن الذكور ترث العيوب الوراثية من أمهاتهم أكثر من الإناث.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة، أن العيوب الوراثية التى تنتقل من الأم إلى الجنين الذكر قد تفسر لماذا تموت الذكور مبكرا.

وقال العلماء إن هناك أدلة متزايدة تبين أن الرجال هم الجنس الأضعف، لأن الحمض النووى الذى ينتقل من أمهاتهم يمكن أن يسبب ضررا على صحة الرجال.

وفى هذا السياق، أظهرت سلسلة من الدراسات أن بعض أنواع الطفرات الوراثية ليس لها سوى عواقب سلبية عندما تنتقل من النساء لأبنائهم.

ومن المثير للدهشة، أن خبراء علم الوراثة يطلق عليها اسم ظاهرة "لعنة الأم"، حيث تفسر هذه النظرية لماذا يكون عمر الرجال أقصر من المتوقع بالمقارنة بالنساء.

وأضاف الباحثون أن خلل الحمض النووى قد يؤثر على صحة الرجل فى عدة طرق، منها خطر الإصابة بأمراض القلب وتهدل العضلات وتلف الأعصاب.

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مصر 365