الخضراوات والفواكه والبيض تعزز خصوبة الرجال والنساء

نتائج جديدة كشفت عنها مؤخراً دراسة إيطالية حديثة، حيث أشارت أن تناول الخضراوات والفواكه يساهم تعزيز خصوبة الرجال والنساء وتحسين قدرتهم على الإنجابية.

وتابعت الدراسة أن الرجال الذين يتناولون 5 حصص غذائية من الخضراوات والفواكه تتحسن صحة حيواناتهم المنوية، وتقل احتمالات الضرر التى تصيبها، لافتة أن الأزواج الذين يجدون صعوبة كبيرة فى الإنجاب غالباً ما يتناولون كميات قليلة من الخضراوات والفواكه.

وكما أشار الباحثون أن البيض يساهم نظريا فى تعزيز فرص إنجاب الرجال، حيث كشفت النتائج أن الرجال الذين قاموا بتناول كميات كبيرة من البيض تعززت خصوبتهم وزادت فرصهم الإنجابية.

وفيما يتعلق بالنساء، أكد الباحثون أن السيدات اللاتى تناولن كميات كبيرة من البقوليات والحبوب والفواكه تعززت قدرتهم على الحمل والإنجاب، وهو ما يوصى بضرورة الإقبال على تناول الخضراوات والفواكه والأطعمة الصحية، والحد تماماً من تناول الوجبات السريعة والأطعمة الجاهزة.

أذيعت هذه النتائج بمؤتمر طب الأجنة، والذى نظمته مؤخراً الجمعية الأوربية للتكاثر البشرى فى مدينة لشبونة البرتغالية، وكما نشرت على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية فى الخامس عشر من شهر يونيو الجارى.