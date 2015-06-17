حظك اليوم الأربعاء 17/6/2015

1- حظك اليوم برج الحمل يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برح الحمل على مستوى العلاقات الاجتماعية والعاطفية

2- حظك اليوم برج الثور يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات ماغى فرح لبرج الثور على المستوى العاطفى والعلاقات مع الآخرين

3- حظك اليوم برج الجوزاء يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات ماجى فرح لـ"الجوزاء" على المستويين العاطفى والتعامل مع الآخرين

4- حظك اليوم برج السرطان يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج السرطان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

5- حظك اليوم برج "الأسد" يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج الأسد على مستوى الحياة العملية والعاطفية

6- حظك اليوم برج العذراء يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات ماغى فرح لأصحاب برج العذراء على مستوى الحياة العملية والعاطفية

7- حظك اليوم برج الميزان يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الميزان على مستوى الحياة العملية والعاطفية

8- حظك اليوم برج العقرب يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج العقرب على مستوى الحياة العملية والعاطفية

9- حظك اليوم برج القوس يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج القوس على مستوى الحياة العملية والعاطفية

10- حظك اليوم برج الجدى يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات ماجى فرح لأصحاب برج الجدى على مستوى الحياة العاطفية والعلاقة مع الآخرين

11- حظك اليوم برج الدلو يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الدلو على مستوى الحياة العملية والعاطفية

12- حظك اليوم برج الحوت يوم الأربعاء 17/6/2015

توقعات محمد فرعون لأصحاب برج الحوت على مستوى الحياة العملية والعاطفية

>الأنثى المولودة فى هذا البرج تعيش على أرض الواقع وأقل خيالاً وطموحها قليل، إنها فعالة للغاية ويمكن الاتكال والاعتماد عليها بشكل كبير، تكرس نشاطها من أجل إنجاز أى عمل يطلب منها ويهدف إلى الرقى بحياتها.>حياتك تحتاج إلى الحب أو بعض منه بدلا من الحياة الجافة التى تعيشينها، نحن لا نعيش بمفردنا إنما نتاج لأناس يشدوا من أزرنا ونحبهم لكى تمر الحياة بسلام.>امرأة ساحرة ذات جاذبية فى الحضور رونقها طاغٍ، قلقة فى حبها، سر جاذبيتها يكمن فى عينيها فبها وميض غير عادى وقوة خافية لا يمكن مقاومتها.>تحتاج هذه المرأة إلى شريك وحبيب يدرك ما فى أعماقها وغير ذلك فإن تعاملاتها مع الآخرين جيدة جدًا ولكن دائمًا ما يتهمونها بالغرور.>امرأة برج الجوزاء تكره الخداع والمراوغة والمسايرة على حساب شخصيتها تتهم مرات بأنها باردة المشاعر لكن البرود هذا عبارة عن غلاف يقيها حرارة شوق الآخرين إلى معرفتها محبة للرفاهية والعيش فى بحبوحة حتى لو تظاهرت بالعكس فى بعض الأحيان>كتاب مفتوح لغته سهلة وعلى كل المتعاملين معها إدراك ذلك لأنها لا تسامح أبدًا فيمن يفهمها بالخطأ ويفسد عليها أمرها التى خططت لها.>امرأة سلاحها قوة شخصيتها وعظيم إرادتها، أما الدموع فسلاح تحتكره امرأة برج السرطان كما أنها لا تبالى من الكلام المعسول الذى لا يفيد وتفهمه جيدا وتتأمل معه بقسوة تبعد عن المشاكل وتحرص فى أن تكون نزيهة وعادلة.>تحتاجين إلى رجل من طراز خاص وأشخاص يفهمونك جيدًا حتى يستطيعون التعامل معك فأنت بحق شخصية متفردة.>امرأة هذا البرج شجاعة ومخلصة وتحب السيطرة، شديدة الاعتزاز بنفسها وتملك حسا كبيرا للعدالة والمثل العليا، حادة فى معاملتها تمد يد المساعدة للآخرين وتحتاج دائمًا إلى الشهرة وإعجاب الناس بها.>تحتاج لحب الآخرين لها بشدة لأنها تقدم لهم كل ما تملك من عطاء وبالتالى يسوءها معاملتها بغير إحساسها تجاه الآخرين.>تحتاج مولودة برج العذراء إلى الإحساس بالمشاركة فهى تفضل الشخص الذى تشعر فى صحبته بالراحة والتفاهم ولا تتم بالشخص الذى تتركز حياته فى الجانب العاطفى وحده.>تعيش على أرض الواقع فى علاقاتها مع الآخرين، وتسعد بالشريك الذى يبنى سعادته على أسس واقعية.>تتميز مولودة هذا البرج بأنها سيدة بيت وسيدة مجتمع وتنجح فى الاثنين معًا، رقيقة مع أصدقائها، وهى امرأة غير متطلعة لأنها قادرة بمجهودها الفردى الوصول إلى ما تأمل إليه.>سيدة بهذه المواصفات لها أن تعيش وتنعم بالاستقرار والحب الممزوج ببعض الرومانسية الذى تساعد العلاقة على التجدد لأنها مشغولة دائمًا وتحتاج لذلك.>أنثى برج العقرب قادرة على نعاش نفسها بعدد كبير من الطرق لأنها امرأة نشيطة تفعل عدة أشياء فى وقت واحد وهى امرأة شعبية اجتماعية متنقلة بين الطبقات تملك جاذبية هائلة.>حاولى أن تركزى فى أشياء قليلة حتى لا تفرط منك الأشياء وتحاولى لملمة ما هو مناسب لك أنت جذابة ولكن هذا ليس كل شىء>مولودة برج القوس ضحوكة لا يخلو مجلسها أبدًا من الألفة والود وهى كريمة إلى آخر حدود الكرم وتميل إلى الرجل الذى يحب المغامرة لذا فهى تفضل الرجل الاجتماعى الذى يغزو الناس ويكتملان فى علاقتهما مع الناس بكل ترحاب.>تحتاج إلى النظر إلى الحياة بنظرة أكثر عمقًا لأن ما يهمها هى الشهرة والأضواء ومن هنا تتسلل المشاكل إلى حياتها ويمكن أن تظل بلا زواج.>امرأة حادة الملاحظة فكرها إيجابى وسريعة التجاوب تنجح نجاحًا سريعًا فى التمثيل لا تحتاج إلى من يقودها وتصل إلى المراكز العليا كونها إنسانة فعالة تعرف ماذا تريد وتثق جدًا فى نفسها.>كثير من الناس يخشون من التعامل مع هذه المرأة نظرًا لمحاولاتها إظهار هذه المميزات فى علاقاتها بالآخرين حاولى تلافى ذلك فأنت امرأة ناجحة بالفعل ولكن ينقصك طريقة مبتكرة للتعامل مع الناس.>تتسم أنثى برج الجدى بطبيعة مرحة ومنطلقة كلها حيوية رقيقة فى الحب، ولكنها تبدو غامضة متكتمة تثق بالآخرين ببراءة وهذا ما يجعلها محبوبة بين الناس.>تواجهين مشاكل متعددة بسبب هذه البراءة فهى مطلوبة ولكن ليس مع كل الناس حاولى فهم الناس جيدًا حتى تتعاملى مع كل إنسان بما هو مناسب له.>مولودة برج الحوت إنسانة مستقلة وناجحة بفضل إرادتها إلا أنها محاطة بالغيرة خصوصًا أنها كتومة ولا تدع أحدًا أن يتدخل فى أمورها الخاصة مؤمنة أن الحياة عمل وتجدد وليس واجبات والتزامات فقط.>لابد من اختيار بعض الناس لتثقى بهم، فالعون من الأهل والأصدقاء ممكن أن يصل بالإنسان إلى بر الأمان والإنسان الفردى غالبًا ما يواجه مشاكل يصعب عليه التعامل معها.