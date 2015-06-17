طارق يحيى: لاعبو الإسماعيلي لم يتآمرون لكنهم افتقدوا الروح

قال طارق يحيى المدير الفني الإسماعيلي إن لاعبي فريقه افتقدوا الروح والإصرار على تحقيق الفوز في مباراة الفريق أمام النصر.

وكان فريق الإسماعيلي قد تعادل بدون أهداف مع فريق النصر في المباراة التي جمعت بينهما على ملعب بتروسبورت.

وأضاف في تصريحات عبر قناة (النيل للرياضة) "اللاعبون ظهروا بحالة غريبة إذ فقدوا الثقة والترابط بين خطوطه الثلاثة وهي حالة لم يظهر بها خلال المباريات الثلاثة الأخيرة".

واستبعد طارق يحيى فى كلماته أن تكون تلك الحالة رغبة من جانب لاعبي الفريق أو مؤامرة من أجل إحراج مجلس الإدارة للحصول على مستحقاتهم المتأخرة.

وأتم طارق يحيى "أفضل ما كان في المباراة هو حارس مرمى فريق النصر الذي تألق أمام أكثر من فرصة مؤكدة".