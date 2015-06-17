استياء في الزمالك بعد إخطاره بتغيير موعد مباراة الصفاقسي

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) نادي الزمالك بتبكير موعد مباراة الفريق الأبيض مع الصفاقسي في افتتاح دور المجموعات لكأس الكونفدرالية يوما واحدا.

وكان مقررا أن تقام مباراة الزمالك مع الصفاقسي يوم 28 يونيو الجاري باستاد بتروسبورت في نفس توقيت مباراة الأهلي مع الترجي .. لكن الكاف أرسل للنادي الأبيض يعلمه فيها بإقامة اللقاء يوم 27 يونيو.

وهو ما أشار إليه FilGoal.com في وقت سابق.

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وقال حمادة أنور المدير الإداري بنادي الزمالك لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "لا نعلم سبب تبكير موعد مباراتنا مع الصفاقسي.. أرسلنا قبل الأهلي بتحديد الموعد والملعب وأتحدى أن يثبت أحد غير ذلك".

ويلعب الزمالك في الدوري المصري يوم 23 يونيو مع المقاولون العرب ثم يوم 27 يونيو مع الصفاقسي. وهو ما يسعى إليه مسؤولي الأبيض بالحصول على أكبر قدر من الراحة.

وأضاف "أثق في أننا أخطرنا الكاف أولا بموعد المباراة.. هذا القرار سيزيد الاحتقان، المباراتين في نفس الظروف ونفس البطولة فلماذا لم يتغير موعد لقاء الأهلي مع الترجي بدلا من مواجهتنا مع الصفاقسي".