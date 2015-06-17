مدرب المقاصة يتحدث لـ في الجول.. عن ' نظرية رمضان صبحي ' و ' ثانية الأهلي '

كشف حمد إبراهيم المدرب العام لفريق مصر للمقاصة عما قاله المدير الفني إيهاب جلال وهو يحضر لاعبيه لمواجهة الأهلي يوم الأربعاء في الجولة 34 من الدوري.

إبراهيم تحدث لـFilGoal.com مفصحا "أولا نحن ندخل المباراة والفريق قد حصل على دفعة معنوية ممتازة إذ فزنا في أخر جولتين بالمسابقة".

مصر للمقاصة فاز 6-3 على بتروجيت في الجولة المنصرمة من الدوري المصري. وقبلها فاز الفريق على الأسيوطي سبورت بهدف.

التركيز

وقال إبراهيم: "في اجتماع إيهاب جلال مع اللاعبين كان لديه كلمة مهمة يكررها وهي التركيز".

وتابع "لو فقدنا التركيز ولو لثانية واحدة سيفوز الأهلي. هذا ما اهتم إيهاب جلال بتوجيهه للاعبي الفريق".

ويحتل مصر للمقاصة المركز الرابع في جدول الدوري برصيد 54 نقطة ويقبع خلف الأهلي ثالث الترتيب بسبع نقاط.

رمضان صبحي

الأهلي يدخل المباراة بصفوف منقوصة من نجوم عدة أبرزهم عماد متعب ومؤمن سليمان وحسام غالي ووليد سليمان.

وقال إبراهيم: "لو كنت تظن أن الأهلي يتأثر بغياب أي ناد فأنت مخطئ".

وضرب مثالا "أي لاعب سيرتدي قميص الأهلي سيكون لاعبا هاما ويستحق أن ننتبه له، خد عندك مثلا رمضان صبحي، لاعب صاعد لكنه يلعب بامتياز".

وأفصح "لا تنسى أن الأهلي فاز بالكونفدرالية وهو يلعب بقائمة فيها تقريبا 14 لاعبا فقط".

وأتم "هناك جدو، هناك باسم علي، عبد الله السعيد. مجددا الأهلي فريق قوي ولو غاب التركيز عن اللاعبين لثانية سندفع الثمن، هذا ما نعمل حسابه جيدا لتفاديه والخروج بنتيجة إيجابية من المباراة".