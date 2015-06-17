بالفيديو - صالح جمعة: لو حدث لغط، أعتذر لجمهور الأهلي ورئيس النادي

قال صالح جمعة لاعب وسط إنبي إنه يعتذر لجمهور الأهلي ولرئيس النادي إن كان قد حدث أي لغط بشأن تصريحاته لقناة النهار للرياضة يوم الاثنين.

صالح جمعة قال في تصريحاته لقناة النهار إنه لاعب محترف وسيلعب للنادي الذي يرسل العرض الأكبر لإنبي وله.

بعد ذلك أوضح صالح جمعة أنه لم يقصد ذلك، بل كان قصده أنه يأمل في استفادة إنبي من صفقة بيعه للأهلي الذي هو رغبته الوحيدة.

واليوم الثلاثاء خرج جمعة للتحدث عبر قناة الأهلي، وقال نجم إنبي: "تم تفسير تصريحاتي بشكل خاطئ".

وتابع "أنا لن أتحدث مجددا بعد اليوم. فقط أرغب في القول إني لن ألعب في مصر إلا للأهلي، وأن الانتقال لهذا النادي هو رغبتي الوحيدة".

وأكمل "أعتذر لجماهير الأهلي إن حدث أي لغط. أعتذر لرئيس النادي محمود طاهر ولرئيس قطاع الكرة علاء عبد الصادق ولرئيس لجنة التعاقدات هيثم عرابي، الرجل المحترف".