أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

لجنة شؤون اللاعبين: منع قيد لاعبي الزمالك مستبعد لهذه الأسباب

Google+ Print
لجنة شؤون اللاعبين: منع قيد لاعبي الزمالك مستبعد لهذه الأسباب لجنة شؤون اللاعبين: منع قيد لاعبي الزمالك مستبعد لهذه الأسباب

أقر أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة شؤون اللاعبين باستبعاد منع قيد لاعبي الزمالك على خلفية الشكوى المقدمة من عبد الواحد السيد حارس الفريق السابق وأحمد سمير الظهير الأيمن.

وتقدم عبد الواحد وأحمد سمير بشكوى عبر محاميهما هشام عبد ربه الذي طلب منع الزمالك من القيد لحين سداد مستحقاتهما المتأخرة.

وقال مجاهد لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "قرار تجميد قيد لاعبي الزمالك الجدد في فترة الانتقالات المقبلة أمر مستبعد".

وأضاف "الشكوى التي تقدم بها اللاعبان المتضرران تحولت للجنة التظلمات.. ولا يمكن أن نصدر قرارا إلا بعد رد لجنة التظلمات".

وتابع "من ينتظر منع الزمالك من القيد في الوقت الحالي فهذا أمر مستبعد أن يحدث الآن".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع