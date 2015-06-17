لجنة شؤون اللاعبين: منع قيد لاعبي الزمالك مستبعد لهذه الأسباب

أقر أحمد مجاهد عضو اتحاد الكرة المصري ورئيس لجنة شؤون اللاعبين باستبعاد منع قيد لاعبي الزمالك على خلفية الشكوى المقدمة من عبد الواحد السيد حارس الفريق السابق وأحمد سمير الظهير الأيمن.

وتقدم عبد الواحد وأحمد سمير بشكوى عبر محاميهما هشام عبد ربه الذي طلب منع الزمالك من القيد لحين سداد مستحقاتهما المتأخرة.

وقال مجاهد لـFilGoal.com يوم الثلاثاء: "قرار تجميد قيد لاعبي الزمالك الجدد في فترة الانتقالات المقبلة أمر مستبعد".

وأضاف "الشكوى التي تقدم بها اللاعبان المتضرران تحولت للجنة التظلمات.. ولا يمكن أن نصدر قرارا إلا بعد رد لجنة التظلمات".

وتابع "من ينتظر منع الزمالك من القيد في الوقت الحالي فهذا أمر مستبعد أن يحدث الآن".