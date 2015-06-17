10 حقائق مثيرة عن لقاء الأهلي ومصر للمقاصة .. التفوق أحمر ولكن

يخوض الأهلي تحديا جديدا في مسابقة الدوري المصري الممتاز، يسعى من خلاله لاستمرار مطاردة غريمه التقليدي، متزعم الترتيب، الزمالك حين يحل ضيفا على فريق مصر المقاصة.

فارق الـ9 نقاط مع الزمالك يحتم على الأهلي الفوز بالمباراة حتى يحافظ على آماله في المنافسة على اللقب.

طالع || إسلام رشدي وعبد الفضيل في قائمة اضطرارية للأهلي أمام المقاصة

مدرب المقاصة يتحدث لـ في الجول.. عن "نظرية رمضان صبحي" و"ثانية الأهلي"

بينما يسعى المقاصة للاقتراب أكثر من المقدمة متسلحا بنتائجه الرائعة مؤخرا وخط هجومه الساحق. إذ يحتل الفريق حاليا المركز الرابع بفارق 7 نقاط فقط عن المارد الأحمر.

وقبل خوض الفريقين لهذه المواجهة المنتظرة، يقدم FilGoal.com عشر حقائق مثيرة عن مباراة الأربعاء.

19 هدفا

- تلقى حارس مرمى مصر المقاصة، مصطفى كمال لاعب الأهلي السابق، 19 هدفا في آخر 10 مباريات خاضها بالدوري أمام القلعة الحمراء.

منذ موسم 2006-2007، خاض كمال 10 مباريات أمام الأهلي مع 4 فرق مختلفة هي إنبي، بترول أسيوط، الإنتاج الحربي ومصر المقاصة.

لم يفز بأي مباراة، خسر مرتين مع إنبي، تعادل مباراة مع بترول أسيوط، خسر مرتين مع الإنتاج الحربي، تعادل مرتين وخسر 3 مرات مع فريقه الحالي المقاصة. تلقى مع كل هذه الفرق في شباكه 19 هدفا أحمر أخرها بقدم أحمد عبد الظاهر بلقاء الدور الأول الموسم الحالي.

حسين الأخير

- لاعب الأهلي الحالي حسين السيد كان صاحب أخر هدف أحرزه المقاصة في شباك القلعة الحمراء.

بمباراة الدور الأول الموسم الماضي بين الفريقين، سجل السيد هدف فريقه الوحيد في خسارة المقاصة بنتيجة 4-1 أمام الأهلي.

فوز مبروك

فتحي مبروك مدرب الأهلي الحالي قاد الفريق للفوز على المقاصة الموسم الماضي بثلاثية دون رد في مباراة الدور الثاني بعد توليه المهمة خلفا لمحمد يوسف.

تلك المباراة هي الوحيدة التي خاضها مبروك أمام المقاصة من قبل. كانت الرابعة له الموسم الماضي بالدوري والأخيرة للأهلي قبل صعوده للمجموعة النهائية للمسابقة التي توج بلقبها في النهاية.

7 لاعبين

يضم مصر المقاصة بين صفوفه حاليا 7 لاعبين سبقوا وأن ارتدوا القميص الأحمر.

مصطفى كمال، هاني سعيد، أحمد السيد، السيد حمدي، هشام محمد، عمرو أشرف وعبد الله فاروق، كلهم لعبوا للأهلي من قبل سواء مع الفريق الأول أو بالفئات العمرية الأصغر.

أحمد السيد كان أحد نجوم الأهلي في عهده الذهبي مع المدرب مانويل جوزيه. هو من قضى الفترة الأطول من بين هؤلاء اللاعبين، 12 سنة.

تفوق أحمر

الأهلي يتفوق تاريخيا على المقاصة. فالأخير لم يذق مطلقا طعم الانتصار على القلعة الحمراء.

الفريقان التقيا 7 مرات. في أول موسم للمقاصة بالدوري (2010-2011) تعادلا في المباراتين 1-1 و2-2.

بعد ذلك، فرض الفريق الأحمر سطوته على النادي الفيومي بالفوز في 5 مباريات متتالية.

الأهلي في السويس

سيعود الأهلي لمدينة السويس لخوض مباراة في مسابقة الدوري بعد 4 سنوات تقريبا.

فتعود أخر مباراة لعبها الأهلي بمدينة السويس لأكتوبر 2011، حين حل ضيفا على نادي بتروجيت.

تعادل الأهلي تلك المباراة 2-2، سجل له وليد سليمان وحسام غالي، واستقبل هدفا من مدافع الزمالك الحالي محمد كوفي.

عبد الظاهر الأكثر

أحمد عبد الظاهر مهاجم الأهلي هو أكثر من زار شباك المقاصة من بين لاعبي الأهلي الحاليين. سجل 3 أهداف في شباك أبناء محافظة الفيوم خلال 5 مباريات خاضها أمامهم بالدوري.

هدفان سجلهما مع الأهلي، وهدف سجله مع فريقه السابق إنبي حين تعادل 1-1 موسم 2010-2011.

أوتوبونج الوحيد

المهاجم الكاميروني إديت أوتوبونج هو الوحيد من بين لاعبي المقاصة الحاليين الذي سجل في مرمى الأهلي من قبل. زار الشباك الحمراء بقميص الاتحاد السكندري.

أوتوبونج سجل الهدف الثاني للاتحاد في مباراة الأهلي بالدور الأول بالإسكندرية موسم 2010-2011 التي انتهت بالتعادل 2-2.

4 خاسرين

4 لاعبين بالأهلي خسروا من قبل في مواجهة مصر المقاصة. إثنان خسرا مع المقاولون العرب، وإثنان خسرا مع إنبي.

باسم علي خسر مباراتي موسم 2010-2011 بقميص المقاولون العرب. مباراة الدور الثاني ذلك الموسم كان زميله فيها سعد سمير.

أحمد عبد الظاهر خسر مرتين مع نادي إنبي. موسم 2010-2011 بهدف وحيد، وموسم 2011-2012 بهدفين لهدف.

مباراة موسم 2010-2011 شارك بها أيضا وليد سليمان مع إنبي أمام المقاصة.

المقاصة الأكبر

فريق المقاصة هو الأكبر سنا من بين جميع فرق الدوري على صعيد التشكيل الأساسي. متوسط الأعمار يصل إلى 30.6 للـ11 الأساسيين بالفريق.

يتأثر الفريق دائما بهبوط معدلات اللياقة البدنية في الشوط الثاني. تلقى 28 هدفا من الـ44 التي سكنت شباكه في النصف الثاني من المباراة.

---

مما سبق يوضح تفوق ساحق للأحمر تاريخيا على مصر للمقاصة .. لكن الأهلي يدخل المباراة بقائمة منقوصة وتعاني من العديد من الغيابات وفي المقابل يحقق المنافس نتائج إيجابية في المواجهات الأخيرة.

إذ سجل ثمانية أهداف في آخر مباراتين ونجح في الفوز فيهما على التوالي.