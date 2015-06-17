السيطرة على حريق بـ3 منازل وعشتين دون وقوع إصابات ببني سويف‎

تمكنت قوات الحماية المدنية بمديرية أمن بني سويف، من السيطرة على حريق هائل شب بـ3 منازل وعشتين بمدينة ناصر شمال بني سويف اليوم الثلاثاء، ومنع إمتداد النيران الى المناطق المجاورة بعد أن أتت النيران على محتويات المنازل، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

وقد تلقى اللواء محمد أبوطالب مدير أمن بني سويف، إخطاراً من العميد أيمن عبدالكريم مأمور مركز شرطة ناصر، بنشوب حريق في 3 منازل وعشتين بمدينة ناصر.

وإنتقل العميد وائل ذكى، مدير إدارة الحماية المدنية على رأس قوة أمنية من رجال الحماية المدنية و5 سيارات إطفاء، وتمكنوا من السيطرة على الحريق، بمعاونة الأهالي، وتبين من التحريات الأولية للمقدم محمد الخولي رئيس مباحث مركز شرطة ناصر، إنه أثناء قيام أحد الأهالي بمنطقة غرب البلد بمدينة ناصر بإشعال النيران لإعداد الشاي، إشتعلت النيران فى أكوام قش القمح المتراكم بأحد العشش، لتنتقل منها النيران الى المنازل المجاورة، وتسفر عن إحتراق محتويات 3 منازل من أثاث، وعشتين وبداخلهما أكوام من قش القمح، والذى يقدم كطعام للحيوانات والماشية.

تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.