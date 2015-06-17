السودان يبحث تشكيل لجان مشتركة مع ألمانيا لمكافحة الهجرة غير الشرعية

بحث وزير الداخلية السودانى عصمت عبد الرحمن زين العابدين، خلال لقاءه اليوم الثلاثاء مع مسئولة الهجرة بالقرن الأفريقى بالسفارة الألمانية، مارينا سقراط، إمكانية تشكيل لجان مشتركة لوضع إستراتيجية موحدة لتنظيم إدارة الهجرة غير الشرعية، ومراقبة الحدود وإدارة معسكرات اللجوء.

وقال رئيس هيئة الجوازات والسجل المدنى بالسودان عوض النيل ضحية -فى تصريح مساء اليوم- إن اللقاء جاء فى إطار بحث التعاون القائم بين السودان وألمانيا، فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية وجوانبها التنظيمية.

وأكد أن اللقاء كان مثمرا وأوصى بتشكيل لجان مشتركة تباشر أعمالها واجتماعاتها، لوضع إستراتيجية موحدة لتنظيم إدارة الهجرة غير الشرعية ومراقبة الحدود وإدارة معسكرات اللجوء، للقضاء على هذه الظواهر والحد منها.

وأشار ضحية، أن لقاء وزير الداخلية بالمسئولة الألمانية، تناول مخرجات مؤتمر الاتجار بالبشر، الذى انعقد بالخرطوم فى أكتوبر الماضي، وأعقبه مؤتمر روما بإيطاليا، الذى عمل على تأسيس مبادئ الشراكة الأوروبية الأفريقية فى مجالات مكافحة الهجرة غير الشرعية وظاهرة الاتجار بالبشر.

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