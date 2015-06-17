الأمن التونسى يعتقل 3 عناصر يشتبه فى تخطيطهم للالتحاق بـ"داعش" ليبيا

ألقت منطقة الأمن الوطنى التونسية برأس الجبل، مساء اليوم الثلاثاء، القبض على ثلاثة عناصر من المشتبه فى تخطيطهم إلى الانضمام إلى تنظيم داعش بليبيا. وحسب المعلومات الأولية المتوفرة فإن مجموعة من العناصر المحسوبة على تيار سلفى عقدوا لقاءات مشبوهة بإحدى المناطق الجبلية وذلك للتخطيط إلى السفر إلى ليبيا والانضمام إلى تنظيم " داعش ".

وأكدت جريدة الشروق التونسية أنه تم أعتقال ثلاثة عناصر منهم، مشيرة إلى أن الأجهزة بمنطقة الأمن الوطنى برأس الجبل بالموضوع فى انتظار استكمال التحريات وإحالتهم على الجهات المختصة وذلك بعد الاشتباه فى التخطيط لانضمامهم إلى تنظيم إرهابى بليبيا .