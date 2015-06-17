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سفير بريطانيا بليبيا: يمكن التوصل لاتفاق على حكومة وفاق وطنى هذا الأسبوع

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سفير بريطانيا بليبيا: يمكن التوصل لاتفاق على حكومة وفاق وطنى هذا الأسبوع سفير بريطانيا بليبيا: يمكن التوصل لاتفاق على حكومة وفاق وطنى هذا الأسبوع
قال السفير البريطانى لدى ليبيا بيتر أمليت إن هناك إمكانية حقيقية للتوصل إلى إتفاق ليبى على حكومة وفاق وطنى هذا الأسبوع.

وحذر أمليت فى تصريحات صحفية له اليوم، من أن التأخر بعقد الاتفاق سيسمح لتنظيم الدولة بتوسيع دائرته وإحكام قبضته على المدن الليبية.. مؤكدًا أن المجتمع الدولى مستعد لتقديم دعم اقتصادى وأمنى كبيرين لليبيا فى حال التوصل إلى اتفاق، كما أنه سيحاسب من خلال العقوبات كل الذين يعرقلون تشكيل أو عمل تلك .

وأشار أمليت إلى أن المسودة الحالية المقترحة من قبل بعثة الأمم المتحدة للدعم فى ليبيا مبنية فقط على مناقشة المشاركين فى الحوار الليبى والقانون الليبى الحالي، مضيفاً بأن الأوان قد آن لعقد اتفاق بين الليبيين جميعا.
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مصر 365

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