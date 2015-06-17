الحوثيون يسيطرون على معسكر اللبنات فى محافظة الجوف شرق اليمن

أفادت مصادر صحفية فى محافظة الجوف، شرقى اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، أن جماعة أنصار الله الحوثية نجحت فى السيطرة على معسكر تابع للجيش اليمنى فى المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مسلحى الحوثى تمكنوا من السيطرة على عدة مواقع فى معسكر اللبنات بعد معارك عنيفة دارت مساء اليوم الثلاثاء بينهم وبين مقاتلى المقاومة الشعبية.

وأشارت المصادر إلى أن معسكر "اللبنات" يعتبر من أهم وأكبر المعسكرات التى كانت تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية فى الجوف، حيث إنسحب أفراد المقاومة إلى المعسكر بعد سيطرة الحوثيين على منطقة اليتمة فى الجوف فى 6 يونيو الجاري.

وفى سياق متصل، قالت المصادر أن طيران التحالف شن فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء عدة غارات على منزل رئيس فرع المؤتمر الشعبى العام، حزب الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، ومنزل قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى سابقاً) فى مدينة الحزم التى يسيطر عليها الحوثيون.

يشار إلى أن الحوثيين تمكنوا من فرض سيطرتهم على مدينة الحزم، كبرى مدن محافظة الجوف، بشكل كامل يوم الأحد 14 يونيو الجارى

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