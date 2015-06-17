أخبار عاجلة

سقوط العداءة الأولمبية سامجونج في اختبار مفاجئ للمنشطات -
تيلرسون: لم نسع لموافقة موسكو على الضربة الأمريكية في سوريا -
«دواجن القاهرة» تطالب بتشريع لتحديد هامش الربح للتجار -
مصرع شخص وإصابة 21 آخرين إثر انقلاب أتوبيس في سوهاج -
فيديو.. خالد الجندي: كلمة لو قالها لك الشيخ يبقى عاوز «يسلب كرامتك» -
طه حسين: عدم استقرار سعر الدولار وراء زيادة الأسعار -
البنتاجون: أمريكا أبلغت روسيا بضرب القاعدة الجوية فى سوريا -
مسؤول أمريكي: صواريخنا استهدفت طائرات سورية ومدارج ومحطات وقود -
فالنسيا يخطف فوزًا مهمًا من سيلتا فيجو بالدوري الإسباني -
أسعار العملات اليوم الجمعة 7 ابريل 2017 في بنك مصر -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الحوثيون يسيطرون على معسكر اللبنات فى محافظة الجوف شرق اليمن

Google+ Print
الحوثيون يسيطرون على معسكر اللبنات فى محافظة الجوف شرق اليمن الحوثيون يسيطرون على معسكر اللبنات فى محافظة الجوف شرق اليمن
أفادت مصادر صحفية فى محافظة الجوف، شرقى اليمن، مساء اليوم الثلاثاء، أن جماعة أنصار الله الحوثية نجحت فى السيطرة على معسكر تابع للجيش اليمنى فى المحافظة.

وقالت المصادر لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) أن مسلحى الحوثى تمكنوا من السيطرة على عدة مواقع فى معسكر اللبنات بعد معارك عنيفة دارت مساء اليوم الثلاثاء بينهم وبين مقاتلى المقاومة الشعبية.

وأشارت المصادر إلى أن معسكر "اللبنات" يعتبر من أهم وأكبر المعسكرات التى كانت تقع تحت سيطرة المقاومة الشعبية فى الجوف، حيث إنسحب أفراد المقاومة إلى المعسكر بعد سيطرة الحوثيين على منطقة اليتمة فى الجوف فى 6 يونيو الجاري.

وفى سياق متصل، قالت المصادر أن طيران التحالف شن فى وقت سابق من اليوم الثلاثاء عدة غارات على منزل رئيس فرع المؤتمر الشعبى العام، حزب الرئيس اليمنى السابق على عبدالله صالح، ومنزل قائد قوات الأمن الخاصة (الأمن المركزى سابقاً) فى مدينة الحزم التى يسيطر عليها الحوثيون.

يشار إلى أن الحوثيين تمكنوا من فرض سيطرتهم على مدينة الحزم، كبرى مدن محافظة الجوف، بشكل كامل يوم الأحد 14 يونيو الجارى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365