بالفيديو.. الرئيس الإسرائيلى يحضر حفل السفارة الأردنية بعيد الاستقلال

ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية أن الرئيس الإسرائيلى رؤفيلين ريبلين حضر فى إحدى الفنادق بتل أبيب الحفل الذى أقامته السفارة الأردنية بتل أبيب، بمناسبة يوم الاستقلال للمملكة الأردنية الهاشمية .

وأضافت الصحيفة أن الرئيس الإسرائيلى هنأ الملك عبد الله وزوجته الملكة رانيا بعيد الاستقلال فى كلمة ألقاها باللغة العربية مساء اليوم الثلاثاء، كما هنأ الشعب الأردنى بمناسبة هذا العيد .

وقال فى كلمته أنه منذ إبرام اتفاقية السلام بين تل أبيب وعمان والعلاقات الاقتصادية بين البلدين أخذه فى التطور، متمنيا زيادة هذه العلاقات بما يعود بالنفع على باقى مواطنى المنطقة .