تهيئة بيئة آمنة للأعمال أهم توصيات ملتقى الاستدامة الاقتصادية

تحت رعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، انطلقت صباح أمس بقاعة المؤتمرات بغرفة تجارة وصناعة الشارقة أعمال ملتقى الاستدامة الاقتصادية 2015، الذي تستضيفه منطقة الشارقة الأمنية بالتعاون والتنسيق مع غرفة تجارة وصناعة الشارقة. ويقام تحت شعار (الاستدامة بالابتكار) بحضور العقيد عبدالله مبارك بن عامر نائب قائد عام شرطة الشارقة، وعبدالله بن سلطان العويس رئيس غرفة تجارة وصناعة الشارقة، والمديرين العامين ومديري الإدارات وكبار الضباط بالقيادة العامة لشرطة الشارقة وإدارات منطقة الشارقة الأمنية وقيادات قطاع الأعمال في الدولة من رجال وسيدات الأعمال وممثلي الفعاليات الاقتصادية والمالية والمصرفية والاستثمارية.

واختتم الملتقى أعماله باعتماد عدد من التوصيات والمقترحات التي تسهم في تعزيز الاستقرار الأمني والحد من المخاطر المحتملة في القطاعات الاقتصادية والصناعية والتجارية وتهيئة بيئة الأعمال من منطلق أن الأمن يشكل ركيزة أساسية للنمو والازدهار الاقتصادي والتنمية المستدامة.

ونقل العقيد عبدالله مبارك بن عامر خلال كلمته تحيات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان.

وقال: إن تواجدنا اليوم ما هو إلا ترجمة للتوصيات السامية من قبل قيادتنا الرشيدة للتواصل مع كل شرائح المجتمع، وأنتم تعدون من أهم الشرائح، بهدف التحاور والوقوف على تطلعاتكم واستشــراف مستقبـــل الخدمــات التـي نقدمهــا وفـــق أفضــل المعـاييــر العـالميــة.

وأشار إلى أن وزارة الداخلية أكدت في رؤيتها «أن تكون الإمارات من أفضل دول العالم أمناً وسلامة» في نهاية العام 2016، ويتحقق ذلك من خلال رسالتنا بأن نعمل بكفاءة وفاعلية لتعزيز جودة الحياة لمجتمع الإمارات من خلال تقديم خدمات الأمن والمرور والإصلاح والإقامة وضمان سلامة الأرواح والممتلكات.

ومن جانبه قال عبدالله العويس: من الحقائق التي ندركها جميعاً وتنعكس نتائجها الإيجابية والملموسة على واقعنا أن دولة الإمارات أصبحت تمثل نموذجاً ناجحاً يحتذى عالمياً في تميز أداء المنظومة الحكومية التي ارتقت بنوعية خدماتها التي تقدمها بوسائل إلكترونية وذكية حديثة، وأصبحت هذه المنظومة ركيزة في تحقيق متطلبات الأجندة الوطنية ورؤية دولة الإمارات 2021 في أن تكون دولة الإمارات بين ريادة أفضل دول العالم.

واستعرض العقيد عبدالله إبراهيم بن نصار مدير إدارة الاستراتيجية وتطوير الأداء بالقيادة العامة لشرطة الشارقة الخطة الاستراتيجية لوزارة الداخلية وأهم الإنجازات التي حققتها في مجالات الأمن والأمان والمجال المروري، ومجال السلامة المدنية، إلى جانب أهم الإنجازات نحو المجتمع، كما قدم شرحاً لمشروع الشارقة مدينة آمنة الذي أطلقته شرطة الشارقة بالتعاون مع مختلف الدوائر والمؤسسات المعنية بهدف تعزيز الأمن والوقاية من الجريمة في إمارة الشارقة.

ونُظِم خلال الملتقى حوار مفتوح أداره الإعلامي محمد خلف مدير إذاعة وتلفزيون الشارقة، والتي شارك من خلالها الحضور من رجال وسيدات الأعمال والمشاركين بالنقاش حول مختلف الموضوعات المدرجة بجدول أعمال الملتقى، وطرحوا العديد من الاستفسارات على قادة الأجهزة والإدارات الشرطية والأمنية المشاركين بأعماله.

وفي ختام الجلسة الحوارية وقّع بن عامر والعويس على مذكرة تفاهم بين شرطة الشارقة وغرفة تجارة وصناعة الشارقة تهدف إلى تعزيز التعاون بين الجانبين في مختلف المجالات ومن بينها تطوير ما يقدم لعملاء الطرفين من خدمات والارتقاء بتلك الخدمات إلى أفضل درجة ممكنة لما لذلك من أثر فاعل على الصعيدين الأمني والاقتصادي بالدولة، ودعم وتعزيز الدور المنوط بكل منهما في ميادين العمل الإنساني والاجتماعي، وتبادل البحوث والدراسات والتدريب في مجالي عمل الطرفين.