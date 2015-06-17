وصول الدفعة الخامسة من طائرات الإغاثة إلى اليمن

بتوجيهات صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وصاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، بتقديم مساعدات غذائية وطبية عاجلة للشعب اليمني الشقيق الذي يعاني من نقص حاد في الغذاء والدواء نتيجة الأحداث المؤسفة التي يشهدها اليمن، وصلت صباح أمس إلى جمهورية اليمن الشقيق الدفعة الخامسة من المساعدات تتضمن طائرتين إماراتيتين تحملان مواد غذائية وتموينية وصحية لمد يد العون والتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق.

جسر جوي

وتأتي هاتان الطائرتان الإغاثيتان في إطار الجسر الجوي الذي تنفذه مؤسسة خليفة بن زايد آل نهيان للأعمال الإنسانية.