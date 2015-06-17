سيف بن زايد: التميز سمة أساسية للإمارات

أكد الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، أن التميز أصبح سمة أساسية لدولة الإمارات، حكومة وشعباً، بفضل الدعم والرعاية لقيادة الوطن ومتابعتها الحثيثة لكل ما من شأنه رفعة راية الاتحاد ويبعث الهمة والأمل في نفوس أبناء الشعب الواحد لتحقيق أفضل معدلات التقدم والرخاء والاستقرار.

وأضاف سموه قائلاً: «إن قيادة الوطن، وعلى رأسها سيدي صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، حريصة كل الحرص على أن تبقى بلادنا نموذجاً يحتذى للحداثة والتطوير، عبر دعم مسيرة التميز التي باتت مطلباً أساسياً في العالم المعاصر».

جاء ذلك في تصريح لسموه في أعقاب حفل تكريم الفائزين بجائزة سمو وزير الداخلية للتميز في دورتها الثالثة، والذي أقيم أمس في نادي ضباط الشرطة بأبوظبي، حيث أطلق سموه برنامج التطوير الذكي للجائزة، قائلاً «إن الشرطة الإماراتية باتت اليوم أمام تحد كبير للبرهنة على أن العمل الشرطي أصبح رديفاً حقيقياً للحضارة والإبداع والرقي والتميز، مجدداً سموه التأكيد على أن فاعلية المؤسسة الشرطية تكمن في كسب ثقة الناس ورضا المتعاملين.

وحيا سموه المتميزين من الفائزين والمشاركين أفراداً وفرق عمل ومؤسسات لما بذلوه من جهود طيبة سواء لجهة الفوز بالجائزة في مختلف فئاتها أو المشاركة بها على حد سواء.

شمولية

وقال معالي الفريق ضاحي خلفان تميم، نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، نحتفل اليوم بالفائزين بجائزة وزير الداخلية للتميّز، وفي هذه المناسبة العزيزة أدعو الجميع إلى التمعن بأبعاد الجائزة، وقراءة أهدافها قراءة متأنية، ليدركوا مدى شموليتها في دفع مسيرة الإبداع بأداء متكامل عبر فئاتها الثلاث، التي تسهم في التطوير المؤسسي المستدام للأداء نحو الجودة والتميز، لتعم الآثار الإيجابية للتغيير والتطوير الناتج عنها الوزارة كافة، لافتاً إلى أن جائزة وزير الداخلية للتميز جاءت مكملة لجائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز، بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات، وتطوير معايير الجودة الشاملة، ومعايير الأداء في جميع قطاعات وزارة الداخلية.

توجيهات

وذكر اللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، رئيس لجنة جائزة وزير الداخلية للتميز، أن النجاح الذي تحقق نابع من توجيهات الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، مؤسس وراعي مسيرة التميز في الوزارة وقيادتها لتحقيق قفزات مهمة في مسيرة التطوير الاستراتيجي.

وأكد حرص واهتمام القيادة الشرطية العليا بأهمية التميز والتفوق، وتحفيز المنتسبين حفاظاً على الإنجازات التي تحققت في مسيرة الأمن والأمان، لافتاً إلى أن وزارة الداخلية تعمل بكل جهودها لتحقيق التطلعات من خلال رؤيتها الاستراتيجية التي تركز على العمل بفعالية لتصبح دولة الإمارات إحدى أفضل دول العالم أمناً وسلاماً.

نهج مؤسسي

وقال اللواء الدكتور عبد القدوس عبد الرزاق العبيدلي، المنسق العام لجائزة وزير الداخلية للتميز، إن إطلاق جائزة وزير الداخلية للتميز في عام 2011 جاء لإيجاد إطار ونهج مؤسسي للحوكمة والتحفيز، لافتاً إلى أن رؤية القيادة العليا ودعمها المستمر مكّنت وزارة الداخلية من اعتلاء عرش التميز على مستوى الدولة بل على مستوى العالم في تقارير التنافسية الدولية في حصد الجوائز.

سلسلة نجاحات

وألقى المقدم الدكتور علي بن ضاعن الغفلي مدير إدارة التميز المؤسسي، في الإدارة العامة للاستراتيجية وتطوير الأداء بالأمانة العامة لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، كلمة قال فيها، حفلنا اليوم هو جزء من سلسلة النجاحات التي طالما كنا وسنبقى نسعى إليها في وزارة الداخلية على جميع الأصعدة، لأنها أخذت على عاتقها التميز والنجاح خيارها الوحيد.

حضر الحفل معالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام في دبي، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي، الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية رئيس لجنة جائزة وزير الداخلية للتميز، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي، وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، وقادة الشرطة بالدولة والمديرون العامون بوزارة الداخلية، وعدد من كبار ضباط الشرطة.

ميداليات التعاون الأمني

ومنح الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان ميدالية التعاون الأمني، لعدد من كبار قادة الشرطة تقديراً لمجهوداتهم في العمل الشرطي والأمني: وهم الفريق سيف عبد الله الشعفار وكيل وزارة الداخلية، ومعالي الفريق ضاحي خلفان تميم نائب رئيس الشرطة والأمن العام بدبي، واللواء محمد خلفان الرميثي نائب القائد العام لشرطة أبوظبي، واللواء الدكتور ناصر لخريباني النعيمي الأمين العام لمكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية، واللواء الركن خليفة حارب الخييلي وكيل الوزارة المساعد لشؤون الجنسية والإقامة والمنافذ بالإنابة، واللواء خليل داوود بدران مدير عام المالية والخدمات بالقيادة العامة لشرطة أبوظبي، واللواء محمد بن العوضي المنهالي وكيل وزارة الداخلية المساعد للموارد والخدمات المساندة، واللواء الدكتور أحمد ناصر الريسي مفتش عام وزارة الداخلية، واللواء جاسم محمد المرزوقي قائد عام الدفاع المدني، واللواء خبير خميس مطر المزينة القائد العام لشرطة دبي، واللواء الدكتور عبد القدوس العبيدلي، مساعد القائد العام لشؤون الجودة والتميز في شرطة دبي، واللواء علي عبدالله بن علوان النعيمي قائد عام شرطة رأس الخيمة، والعميد سيف الزري الشامسي قائد عام شرطة الشارقة، والعميد الشيخ سلطان عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان، والعميد الشيخ راشد بن أحمد المعلا قائد عام شرطة أم القيوين، والعميد محمد أحمد بن غانم الكعبي قائد عام شرطة الفجيرة.

تحسن الأداء

بلغت نسبة التحسن للأداء المؤسسي في القطاعات والقيادات (19%) عن الدورة الماضية، وبلغت نسبة التحسن في عدد المشاركات بمختلف الجوائز (12%) عن الدورة الماضية، وهيّأت الجائزة بيئة خصبة لتدريب وتنمية مهارات وقدرات مقيمي التميز، حيث بلغت نسبة الزيادة في عدد مقيّمي الوزارة المشاركين في التقييم (69%) عن الدورة الماضية، وأسهمت الجائزة في تجهيز الوزراة للمشاركة في جوائز التميزالمحلية والعالمية، حيث ارتفعت نسبة الجوائز التي حصلت عليها الوزارة في جائزة الشيخ محمد بن راشد للأداء الحكومي المتميز من (50%) عام 2012م إلى (72،2%) عام 2014م بإجمالي (16) جائزة من أصل (22) جائزة، وارتفع عدد الجوائز التي حصلت عليها الوزارة عالمياً من (5) جوائز عام 2013 إلى (15) جائزة عام 2014.

التطوير المستمر

يهدف برنامج التميز الذكي إلى زيادة كفاءة وفعالية التميز المؤسسي، ورفع الجاهزية للمشاركة في الجوائز الحكومية والعالمية، وتطوير أداء المقيمين من خلال رصد ومتابعة أدائهم. كما يسهل النظام إدارة جميع مراحل تطبيق نظام جائزة وزير الداخلية للتميز، ابتداءً من نشر المعايير، واستلام طلبات الترشيح، وإدارة التقييم والتحكيم الداخلي والخارجي، وإعلان النتائج بشفافية وحيادية وبسرعة ودقة ثم متابعة مجالات التحسين لضمان التطوير في الأداء، فهو بذلك تصور شامل لتطوير الجائزة بمرحلتها المقبلة «الدورة الرابعة» لتواكب المتغيرات والتطورات التي تشهدها منظومات العمل الحكومي بشكل عام، والأجهزة الشرطية على وجه الخصوص.

الفائزون بجائزة وزير الداخلية للتميز في دورتها الثالثة

جوائز التميز

• جائزة الإدارة المتميزة، فازت بها القيادة العامة لشرطة عجمان

• جائزة المنطقة الأمنية المتميزة (منطقة الفجيرة الأمنية)، فازت بها القيادة العامة لشرطة الفجيرة

• جائزة أفضل جهة في المجال الأمني، فازت بها القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة مركز الشرطة الشامل المتميز، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي (مركز شرطة الرحبة).

• جائزة أمن المنافذ (بري/ بحري/ جوي)، فاز بها مطار دبي الدولي

• جائزة مسرح الجريمة، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة التطوير الاستراتيجي، فازت بها القيادة العامة لشرطة عجمان

• جائزة أفضل جهة في قياس الإنتاجية، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل مركز خدمة متعاملين، فازت بها القيادة العامة لشرطة دبي (مركز شرطة بر دبي).

• جائزة إدارة الشراكة، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة رضا الموارد البشرية، فازت بها القيادة العامة لشرطة عجمان

• جائزة التطبيقات الخضراء، القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة التخطيط وإدارة الأداء، فازت بها القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة إدارة المعلومات والمعرفة، القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل تجربة في مجال إصلاح وتأهيل النزلاء/ الأحداث، فازت بها القيادة العامة لشرطة الشارقة

• جائزة الفريق المشترك الخارجي المتميز، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة فريق تحسين الأداء الداخلي المتميز، فازت بها القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة الفريق المشترك الداخلي المتميز، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة رعاية الضحايا، فازت بها القيادة العامة لشرطة الشارقة (تجربة جسر التضامن)

• جائزة الاتصال الحكومي، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة التميز في المجال الإلكتروني، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة الفريق التقني/ الفني المتميز، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي (فريق مشروع تخفيض نسبة وفيات حوادث الدهس)

• جائزة أفضل جهة في المجال المروري، فازت بها القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة أفضل جهة في المقارنات المعيارية، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة إدارة الكوارث والأزمات، فازت بها القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة إدارة الإبداع، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة الفكرة الإبداعية 2013، فازت بها القيادة العامة لشرطة أم القيوين

• جائزة الفكرة الإبداعية 2014، فاز بها ديوان وكيل وزارة الداخلية

• جائزة فريق تطوير الخدمات المتميز، فازت بها القيادة العامة لشرطة أبوظبي

الجوائز الوظيفية

• جائزة أفضل ضابط في المجال القيادي، حصل عليها العقيد ثاني بطي الشامسي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل ضابط في المجال الإشرافي، حصل عليها الملازم أول محمد عبد الكريم من القيادة العامة لشرطة أم القيوين

• جائزة أفضل ضابط في المجال الفني/ التقني/ الهندسي، حصل عليها الرائد حسن علي مثنى الحربي من قطاع الموارد والخدمات المساندة في وزارة الداخلية

• جائزة أفضل ضابط في المجال التخصصي، حصل عليها العقيد الدكتور خالد حمد الحمادي من القيادة العامة لشرطة الشارقة

• جائزة أفضل ضابط في المجال الميداني، حصلت عليها الملازم أول مريم درويش الهاشمي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة

• جائزة أفضل ضابط في المجال الإداري، حصل عليها النقيب الدكتور محمد أحمد السويدي من القيادة العامة لشرطة عجمان

• جائزة أفضل ضابط صف وأفراد في المجال الفني/ التقني/ الهندسي، حصلت عليها المساعد أول عائشة سعيد الشبلي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل ضابط صف وأفراد في المجال التخصصي، حصل عليها المساعد أول أحمد علي الكعبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل ضابط صف وأفراد في المجال الميداني، حصل عليها المساعد فايز علي النقبي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل ضابط صف وأفراد في المجال الإداري، حصل عليها الشرطي محمد سالم المهري من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل ضابط صف وأفراد في خدمة المتعاملين، حصل عليها المساعد أول راشد زيد الكلدي من القيادة العامة أبوظبي

• جائزة أفضل موظف مدني في المجال الفني/ التقني/ الهندسي، حصل عليها محمد أحمد الكمالي من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل موظف مدني في المجال التخصصي، حصلت عليها وداد سعيد الطنيجي من قطاع الجنسية والإقامة والمنافذ

• جائزة أفضل موظف مدني في المجال الميداني، حصل عليها نادر إبراهيم العيسى من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

• جائزة أفضل موظف مدني في المجال الإداري، حصلت عليها مريم أحمد الشبيبي من القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة أفضل موظف مدني في مجال خدمة المتعاملين، حصلت عليها ليلى شهمراد سالاري من القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة أفضل موظف جديد، حصل عليها مهندس عدنان صالح لنجاوي من القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة الموظف المبدع، حصل عليها الملازم أول مهندس حميد سلطان السويدي من القيادة العامة لشرطة دبي

• جائزة الأم المثالية، حصلت عليها النقيب تغريد محمد سيف من القيادة العامة لشرطة أبوظبي

الجوائز الخارجية

• جائزة الشريك المثالي، حصلت عليها بلدية أبوظبي (إدارة الطرق الداخلية والبنية التحتية)

• جائزة الخدمة المجتمعية، وحصل عليها محمد فاضل الهاملي

• جائزة السائق المثالي، وحصل عليها محمد علي الحوسني

• جائزة الإبداع والابتكار، وحصلت عليها أميرة عبد الرحمن المراشدة وهند الكندي وموزة السماحي من القيادة العامة لشرطة الفجيرة