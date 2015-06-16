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وزير الدفاع يعرض فيلما تسجيليا باجتماع الحكومة عن مصابى حادث كرم القواديس

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وزير الدفاع يعرض فيلما تسجيليا باجتماع الحكومة عن مصابى حادث كرم القواديس وزير الدفاع يعرض فيلما تسجيليا باجتماع الحكومة عن مصابى حادث كرم القواديس
عرض وزير الدفاع، خلال اجتماع مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، برئاسة المهندس إبراهيم محلب، فيلمًا تسجيليًا عن المصابين من رجال القوات المسلحة بحادث "كرم القواديس" الإرهابى، والرعاية الفائقة التى قدمتها لهم القوات المسلحة، حتى شفائهم.

وتضمن الفيلم زيارة وزير الدفاع عقب الحادث مباشرة للمصابين بالعناية المركزة، للاطمئنان عليهم، والتأكد من تقديم كامل العناية لهم، وأكد الضباط والجنود المصابين خلال الفيديو، أنهم لا يخشون إلا الله، ولا يهابون الموت، بل يتمنون الشهادة دفاعاً عن الوطن، ومستعدون للتضحية، بينما أكد لهم وزير الدفاع أنهم فى مهمة وطنية عظيمة، وأنهم سيتلقون فائق العناية حتى يتم شفاؤهم سواء داخل أو خارجها.

وتضمن الفيلم التسجيلى زيارة وزير الدفاع، لهؤلاء الأبطال بعد شفائهم، وحواراته معهم، إذ عبروا عن جزيل شكرهم، نظرًا للعناية الفائقة التى تلقوها بالمستشفى، وأكدوا أنهم مستعدون لأى شىء فداءً للوطن.


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