جامعة عين شمس: انتهاء كل الامتحانات غدا وإعلان النتائج 30 يوليو

قال الدكتور محمد الحسينى الطوخى نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب، إن كافة أعمال الامتحانات بالجامعة ستنتهى غدا الأربعاء بمختلف الكليات، لافتا إلى أن أعمال الكنترولات تسير بشكل طبيعى ويتم التصحيح أول بأول ليتم إعلان النتيجة فى نهاية شهر يوليو على الأكثر، حتى يتسنى للطلاب الخريجين تقديم أوراقهم فى التجنيد .

وأضاف نائب رئيس جامعة عين شمس لشئون التعليم والطلاب فى تصريحات خاصة لليوم السابع، أن أعمال الامتحانات هذا العام مرت بهدوء، لافتا إلى أن معدلات الغش أقل من العام الماضى بكثير وهو ما يرجع للتنبيه المستمر على الطلاب والتشديد وفصل عدة طلاب خلال العام الماضى نتيجة الغش مما شكل رادعا للطلاب .