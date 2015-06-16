أحمد شفيق: "مفيش حاجة اسمها معركة الجمل.. وأنا مقبلش أكون على الهامش"

علق الفريق أحمد شفيق المرشح السابق لرئاسة الجمهورية، على أحكام براءة الرئيس الأسبق مبارك من تهمة قتل الثوار، مؤكدا أنه لا يعرف المستشارين الذين قضوا بالمحكمة فى الحكم ولكن المحكمة قدمت تقديما واضحا وشرحت الموضوع بإسهاب، وفعلت شيئا غير مسبوق بعرض المعلومات على التليفزيون على الشاشة بكل الجلسات، وهو ما جعل المواطنين لا "يستغربون الحكم"، حيث إنه كان معلنا، مضيفاً أنه كانت هناك محاولات للزج باسمه فى معركة الجمل، قائلا: "مفيش حاجة اسمها معركة الجمل فهو جمل واحد، ولكن المعركة الحقيقة كانت 11 مساءً، وعشان شوفت عن قرب اللى بيقتلوا الناس فى الميدان فمكنتش مستغرب الحكم ببراءة مبارك".

وقال شفيق خلال لقائه مع الإعلامى عبد الرحيم على ببرنامج "الصندوق الأسود"، على فضائية العاصمة، إنه لا يسعده بعده عن مصر فى ظل الظروف الصعبة التى يعيشها قائلا: "ارمينى فى النار.. ادينى الحاجة الصعبة وارمينى فى أصعب موقع، وأنا آخر واحد كان يبقى متفرج من بره، ولذلك الموضوع مؤلم ليا ألم شديد"، وقال: "أنا محبش أكون على الهامش".

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