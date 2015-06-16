حبس تشكيل عصابى 4 أيام ضبط بحوزته 11 بندقية أمريكية بكفر الشيخ

قررت نيابة مطوبس بكفر الشيخ، تحت إشراف المستشار محمد الحلو المحامى العام الأول لنيابات كفر الشيخ الكلية، بحبس تشكيل عصابى مكون من 3 أشخاص بتهمة الاتجار فى الأسلحة النارية 4 أيام على ذمة التحقيق؛ وهم "ا.ع" 42 سنة، صياد مقيم بقرية برمبال، و"م.ش" 40 سنة سائق توك توك مقيم بقرية معدية مهدى، و"م.م" 48 سنة سائق مقيم بقرية برمبال.

وكانت مباحث مركز مطوبس، قد ألقت القبض على تشكيل عصابى تخصص فى الاتجار فى الأسلحة النارية غير المرخصة، حيث تم القبض على المتهمين الـ3 وبحوزتهم 11 قطعة سلاح.

وكان اللواء عبد الرحمن شرف، مدير أمن كفر الشيخ، قد تلقى إخطارًا من العميد أشرف ربيع مدير المباحث الجنائية، يفيد بقيام 3 أشخاص مقيمين بمركز مطوبس بالاتجار فى الأسلحة والذخائر النارية غير المرخصة وبيعها للخارجين عن القانون، تم استئذان النيابة العامة وتقنيين الإجراءات.

وتم تشكيل فريق بحث جنائى وتم القبض على المتهمين الثلاثة فى أحد الكمائن، وهم "ا.ع" 42 سنة، صياد مقيم بقرية برمبال، و"م.ش" 40 سنة "سائق توك توك مقيم بقرية معدية مهدى، و"م.م" 48 سنة سائق مقيم بقرية برمبال.

وضبطت المباحث مع المتهمين 11 بندقية خرطوش ماركة "ماجنوم" أمريكى بخزينة تسع 5 طلقات بقصد الاتجار، وبعرضهم على النيابة العامة قررت حبسهم أربعة أيام.