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إطلاق مبادرة "ليا دور" لتنمية قدرات الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة بالقليوبية

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أطلقت مجموعة العربى الصناعية مبادرة تحت شعار "ليا دور" والتى يتبنها الفرع الخيرى والتى تهدف إلى اكتشاف مواهب أطفال من ذوى الاحتياجات الخاصة، وتنمية قدراتهم المختلفة من خلال مجموعة من البرامج والأنشطة التربوية.

وأكد الدكتور ممدوح العربى الرئيس التنفيذ للقطاع الطبى بمجموعة العربى أن أطفالنا من ذوى الاحتياجات الخاصة لديهم قدرات تؤهلهم لأن يكونوا جزءا فعالا داخل المجتمع، و"قد لاحظنا ذلك خلال هذه الفعاليات التى أقمناها خلال السنوات السابقة، لذلك نحن مستمرون فى دعمهم من خلال مجموعة من عروض فنية وعدد من الأنشطة التعليمية والترفيهية، والتى صممت خصيصاً لتناسب الأطفال ذوى الاحتياجات الخاصة، بهدف التعرف على مهاراتهم وإظهار مواهب كامنة داخلهم، بالإضافة إلى المساهمة فى تنمية هذه المواهب بالشكل الذى يقلل من ظاهرة التوحد، مما يشجعهم على المشاركة مع غيرهم من الأطفال فى جميع الأنشطة".

ووجه العربى دعوة إلى جميع شرائح المجتمع المدنى والكيانات الاقتصادية لاحتضان هؤلاء الأطفال لاكتشاف مواهبهم وتنمية قدراتهم ليعود ذلك بالنفع على المجتمع ككل .

وأشار العربى إلى أن هذه المبادرات تتضمن وتهدف إلى الارتقاء بالمواطن المصرى والتغيير الإيجابى فى نمط حياته تكنولوجيا واقتصاديا واجتماعيا .

يذكر أن فعاليات المبادرة تضمنت عددا من برامج التوعية لأولياء الأمور بهدف إكسابهم مهارة التعامل مع أبنائهم من ذوى الاحتياجات الخاصة وطرق دمجهم فى المجتمع المحيط.

أحد الأطفال المشاركين فى المبادرة -اليوم السابع -6 -2015
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أحد الأطفال المشاركين فى المبادرة

جانب من المبادرة -اليوم السابع -6 -2015
>

جانب من المبادرة

.بعض الأنشطة خلال المبادرة -اليوم السابع -6 -2015
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.بعض الأنشطة خلال المبادرة


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مصر 365

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