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خطة لمكافحة الحشرات الطائرة بالإسماعيلية مع ممثلى وفد الاتحاد العربى

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خطة لمكافحة الحشرات الطائرة بالإسماعيلية مع ممثلى وفد الاتحاد العربى خطة لمكافحة الحشرات الطائرة بالإسماعيلية مع ممثلى وفد الاتحاد العربى
أكد اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية، على ضرورة استخدام برامج وسبل مكافحة الحشرات الطائرة التى تنتشر صيفا بالشوارع وفى المسطحات الخضراء، وذلك باستخدام طرق ووسائل غير تقليدية صديقة للبيئة .

وأضاف محافظ الإسماعيلية، أنه تم بحث ومناقشة التنوع البيولوجى داخل الغابات الشجرية بنطاق المحافظة وتوابعها وسبل العمل على تحسين البيئة المحيطة بالمستشفيات وتطبيقات فكرة زراعة أسقف المنازل ومناقشة المشكلات التى تعوق تنمية السياحة البيئية بالمحافظة والحلول والمقترحات ومناقشة مقترح عمل نموذج مصغر لحديقة حيوان من بعض الحيوانات البرية الأليفة بأحد الحدائق العامة أو النوادى التابعة للمحافظة ومقترح إنشاء حديقة حيوانات متكاملة على مساحة 10 أفدنة .

جاء ذلك خلال لقاء محافظ الإسماعيلية مع أعضاء وممثلى وفد الاتحاد العربى لحماية الحياة البرية بإقليم القناة وسيناء فى حضور المهندس أبو السعود جهلان السكرتير العام للمحافظة واللواء محسن حلمى السكرتير العام المساعد والدكتور بهاء البحيرى عضو الأمانة العامة للإتحاد ورئيس الإقليم والدكتور السيد مصطفى قاعود المدير التنفيذى والأستاذ بكلية الزراعة بجامعة قناة السويس، وبحضور مديرى العموم لمديريات الصحة والزراعة والطب البيطرى وجهاز شئون البيئة.

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مصر 365