بالصور.. أهالى البحيرة يهددون بالاعتصام لتضررهم من مصنع جناكليس للخمور

هدد اليوم المئات من أهالى قرية العنابر التابعة للتفتيش البحرى بمركز أبو المطامير بالبحيرة والقرى التابعة لها، بالاعتصام أمام مكتب محافظ البحيرة لتضررهم من مصنع جناكليس للخمور.

وسادت حالة من الغضب العارم بين أهالى أبو المطامير بمحافظة البحيرة لاتهامهم للمسئولين عن مصنع جناكليس للخمور بالصرف فى مصرف الغندورة الذى يمر بأكثر من قرية بدائرة المركز والذى يعتمد عليه الفلاحون فى رى أراضيهم الزراعية.

ومن جانبه، قال "محمود جمال فهمى" رجل أعمال وأحد الأهالى: "نستغيث بالمسئولين وعلى رأسهم الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية لإنقاذنا من تلوث المياه بالمواد الكحولية المستخدمة فى صناعة الخمور بالمصنع المشار إليه والتى يتم صرفها بمصرف الغندورة".

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وأضاف جمال فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هناك أكثر من 10 قرى متضررة، يقومون بالرى من هذا المصرف وأن هذا التلوث يساهم فى تعرض حياة أطفالهم للخطر والإصابة بالأمراض والأوبئة المزمنة، لكون العديد من الفلاحين يقومون برى أراضيهم من هذا المصرف.

وقال "حمدى عبد الرحمن" أحد الأهالى، إن معظم الأطفال أصيبوا بأمراض صدرية وحساسية من الرائحة الكريهة التى لا تطاق، وتسائل عبد الرحمن: "كيف لقرية ريفية تتبع لمركز أبو المطامير المشهود لأهله بالشهامة والتدين أن يكون به مصنع للخمور" .

وطالب أحمد سعد أحد الأهالى بغلق المصنع ونقله للمنطقة الصحراوية حفاظًا على الصحة العامة للمواطنين.



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